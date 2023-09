Starfield: ESA lobt NASA-Punk-Ästhetik im Spiel

Autor:, in / Starfield

Ein Lob erhielt Bethesda Game Studios jetzt von der Europäischen Weltraumbehörde ESA. Emmet Fletcher, Leiter für Markenbildung und Partnerschaften, sagte gegenüber Eurogamer, dass die NASA-Punk-Ästhetik in Starfield die Situation im Spiel vermenschlicht habe, anstatt das alles nur aus geraden Linien und Glanz bestehe. Der Design-Entscheidung stimme man demnach zu.

Grund für die Aussage ist der Begriff NASA-Punk-Ästhetik, den Bethesda im letzten Jahr dazu benutzte, um das Universum des Spiels zu beschreiben, welches bodenständiger und nachvollziehbarer sein sollte. Im Spiel vermitteln sie ein Gefühl von Härte und Realismus, während man gleichzeitig eine praktische Seite der Weltraumtechnologie zeigt und sie mit Punk-Kultur-Ästhetik kombiniert.

Fletcher sagte: „Das ist die Ästhetik, bei der man im Grunde Futuretech getragen und geliebt hat? Wenn man sich einige der Dinge anschaut, die wir haben, ist es schon ein bisschen so. Wir haben Dinge, die, wenn sie funktionieren, immer weiter funktionieren. Und es gibt keinen Grund, sie zu ändern. Es geht um Zuverlässigkeit, und wenn es zuverlässig ist, funktioniert es weiter.“

Er sprach in dem Zusammenhang von der Rosetta-Mission, bei der im Jahr 2004 der Komet Tschurjumow-Gerassimenko verfolgt wurde. So dauerte die Entwicklung der Mission zehn Jahre und noch einmal so lange, bis man den Kometen mit einem Satelliten erreichte.

„Das sind mindestens 20 Jahre Entwicklungszeit. Man kann also sehen, dass viele der Dinge, die verwendet wurden, ziemlich veraltet aussehen, aber in Wirklichkeit sind es die Dinge, die funktioniert haben, die uns ans Ziel gebracht haben. Ich denke also, ‚NASA-Punk‘ – oder sollte es ESA-Punk heißen? Space-Punk? – diese Art von Dingen vermenschlicht es ein wenig.“

Starfield erscheint am 6. September für Xbox Series X|S, PC und Xbox Game Pass. Das Rollenspiel wird für Vorbesteller ab 2:00 Uhr nachts spielbar sein.