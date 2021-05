Starfield: Exklusiv für Xbox und PC laut Jeff Grubb

Um Starfield brodelt die Gerüchteküche in fast regelmäßigem Zyklus. Jeff Grubb von GamesBeat und mittlerweile „Insider mit besten Informationen zu noch nicht veröffentlichten Spielen“, behauptet, dass das Weltraumspiel von Bethesda exklusiv für Xbox und PC erscheinen soll.

Zum aktuellen Zeitpunkt könne er das bestätigen. Was wirklich dran ist, erfahren wir hoffentlich bald von Microsoft, damit diese Suppe in der Gerüchteküche nicht mehr täglich aufgewärmt werden muss.

Starfield is exclusive to Xbox and PC. Period. This is me confirming that. https://t.co/j78Msk8nyG

Bethesda *is* Xbox.

The root of this acquisition is to deliver exclusive games to Xbox & Game Pass customers.

Get used to it. https://t.co/VBBL7YXNT0

— Klobrille (@klobrille) May 15, 2021