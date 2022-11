Starfield: Exklusivität kommt Entwicklung zugute meint Todd Howard

Über das Thema Exklusivität sprach Game Director Todd Howard von Bethesda Game Studios jetzt im Podcast von Lex Fridman. Mit Starfield und Redfall erscheinen bekanntlich zwei Spiele aus der Schmiede der Fallout-Macher auf Konsole nur für die Xbox.

Videospiele exklusiv zu entwickeln sei für Howard und das Team nichts Neues und verweist dabei auf frühere Titel wie Morrowind und Oblivion.

„Es ist exklusiv – Xbox, PC… man darf nicht vergessen, dass Exklusivität für uns nicht einzigartig ist, auch wenn wir PlayStation-Sachen gemacht haben. Am Anfang waren wir traditionell PC-Entwickler, dann sind wir auf die Xbox umgestiegen, [sie] wurde zu unserer Hauptplattform, Morrowind war im Grunde Xbox-exklusiv, Oblivion war lange Zeit Xbox-exklusiv… unsere anfänglichen Sachen sind alle für die Xbox, also steigen wir in die Entwicklung ein und sagen, dass wir uns auf die Xbox konzentrieren, das ist für uns in keiner Weise ungewöhnlich.“