Starfield: Extended Gameplay-Demo in 4K veröffentlicht

Heute wurde Starfield zum ersten Mal der Weltöffentlichkeit präsentiert. In einer „Extended Gameplay Demo“ gab es allerhand großartiger Spielszenen und Eindrücke zu sehen. Aber wir möchten gar nicht zu viel verraten, schaut einfach selbst:

„Wir schreiben das Jahr 2330. Die Menschheit hat sich über unser Sonnensystem hinausgewagt, neue Planeten besiedelt und lebt als raumfahrendes Volk. Von den bescheidenen Anfängen als Minenarbeiter schließt ihr euch der Constellation an – der letzten Gruppe von Weltraumforschern, die in der gesamten Galaxie nach seltenen Artefakten suchen – und navigiert in Bethesda Game Studios‘ größtem und ehrgeizigstem Spiel durch die riesigen Weiten der besiedelten Systeme.“

„In diesem Rollenspiel der nächsten Generation, das inmitten der Sterne angesiedelt ist, könnt ihr jede beliebige Figur erstellen und mit beispielloser Freiheit erkunden, während ihr euch auf eine epische Reise begebt, um die größte Frage der Menschheit zu beantworten: Was ist da draußen?“