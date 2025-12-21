Starfield: Fans warnen: „Erwartungen dämpfen“ – kein Cyberpunk 2.0‑Wunderpatch in Sicht

Image: Bethesda Softworks

Creator sehen neue Starfield‑Features vorab – Verbesserungen kommen, aber nicht im Mega‑Update‑Ausmaß, wie manche sich erhoffen. Also chillt mal Leute!

Rund um Starfield kursieren neue Berichte über bevorstehende Verbesserungen, nachdem mehrere Content‑Creator und Fans offenbar frühe Einblicke in kommende Updates erhalten haben, wie wir berichteten.

Bethesda soll ausgewählte Personen eingeladen haben, um neues Material zu sehen – allerdings unter strengem Embargo, weshalb konkrete Details noch nicht öffentlich sind.

Die ersten Reaktionen klingen positiv: Einige sprechen davon, sie seien „stoked“ oder „excited for the future of Starfield“. Gleichzeitig wird jedoch betont, dass die Änderungen nicht die Größenordnung eines Cyberpunk‑2.0‑Updates erreichen.

Ein Creator, der angeblich mit mehreren Teilnehmern gesprochen hat, warnte ausdrücklich davor, mit einem gigantischen Überholungs‑Patch zu rechnen.

Dass Bethesda an neuen Inhalten arbeitet, ist nicht überraschend. Bereits im August erklärte Todd Howard, dass das Team an:

  • kostenlosen Updates,
  • neuen Features,
  • einer neuen DLC‑Story,
  • Verbesserungen des Raumfahrt‑Gameplays,
  • neuen Spielsystemen
  • und „einigen kleineren Überraschungen“

arbeitet. Zudem sollen auch die Verified Creators spannende neue Inhalte in der Pipeline haben.

Insgesamt deuten die aktuellen Hinweise darauf hin, dass Starfield 2026 spürbare, aber keine revolutionären Verbesserungen erhält – eher ein kontinuierlicher Ausbau als ein kompletter Relaunch.

  1. Krawallier 151875 XP God-at-Arms Bronze | 21.12.2025 - 17:14 Uhr

    Also ich hatte sowohl mit CP und auch Starfield zum Release viel Spaß gehabt.

  4. GeminiX 4735 XP Beginner Level 2 | 21.12.2025 - 17:24 Uhr

    Hoffentlich dauert es nicht lange bis weitere Einzelheiten bekannt gegeben werden.

  6. Erra 5400 XP Beginner Level 3 | 21.12.2025 - 17:47 Uhr

    Naja, man kann über Starfield sagen, was man will, aber so schlimm wie Cyberpunk war es bei Release nicht…

  7. hellboy 14425 XP Leetspeak | 21.12.2025 - 17:52 Uhr

    Also ich gehöre wohl auch zum Team „riesen Erwartungen“. OK, dann versuche ich die mal bis zum Release zu dämpfen.

  8. Khaabel 36145 XP Bobby Car Raser | 21.12.2025 - 18:15 Uhr

    Für mich wird es aber so langsam Zeit mal wieder in das Spiel zu schauen, alleine wegen dem Creator Content. Wahrscheinlich werde ich aber eine Weile brauchen, um wieder richtig ins Game zu kommen.

  9. DungeonKeeper78 28700 XP Nasenbohrer Level 4 | 21.12.2025 - 18:18 Uhr

    Nächstes Jahr schaue ich mir das Spiel nochmal an. Hatte zwar anfangs Spaß mit dem Spiel, aber zu wenig Zeit.

Hinterlasse eine Antwort