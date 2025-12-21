Starfield: Fans warnen: „Erwartungen dämpfen“ – kein Cyberpunk 2.0‑Wunderpatch in Sicht

Rund um Starfield kursieren neue Berichte über bevorstehende Verbesserungen, nachdem mehrere Content‑Creator und Fans offenbar frühe Einblicke in kommende Updates erhalten haben, wie wir berichteten.
Bethesda soll ausgewählte Personen eingeladen haben, um neues Material zu sehen – allerdings unter strengem Embargo, weshalb konkrete Details noch nicht öffentlich sind.
Die ersten Reaktionen klingen positiv: Einige sprechen davon, sie seien „stoked“ oder „excited for the future of Starfield“. Gleichzeitig wird jedoch betont, dass die Änderungen nicht die Größenordnung eines Cyberpunk‑2.0‑Updates erreichen.
Ein Creator, der angeblich mit mehreren Teilnehmern gesprochen hat, warnte ausdrücklich davor, mit einem gigantischen Überholungs‑Patch zu rechnen.
Dass Bethesda an neuen Inhalten arbeitet, ist nicht überraschend. Bereits im August erklärte Todd Howard, dass das Team an:
- kostenlosen Updates,
- neuen Features,
- einer neuen DLC‑Story,
- Verbesserungen des Raumfahrt‑Gameplays,
- neuen Spielsystemen
- und „einigen kleineren Überraschungen“
arbeitet. Zudem sollen auch die Verified Creators spannende neue Inhalte in der Pipeline haben.
Insgesamt deuten die aktuellen Hinweise darauf hin, dass Starfield 2026 spürbare, aber keine revolutionären Verbesserungen erhält – eher ein kontinuierlicher Ausbau als ein kompletter Relaunch.
59 Kommentare
Also ich hatte sowohl mit CP und auch Starfield zum Release viel Spaß gehabt.
Ich lasse mich einfach überraschen mit keinerlei Erwartungen.
Bin trotzdem sehr heiß drauf 🥹🤩
Hoffentlich dauert es nicht lange bis weitere Einzelheiten bekannt gegeben werden.
Was da wohl kommt 🤔
Naja, man kann über Starfield sagen, was man will, aber so schlimm wie Cyberpunk war es bei Release nicht…
Ja Cyberpunk war ja unspielbar. Aber gut sie haben es zum Glück nicht so gelassen.
Also ich gehöre wohl auch zum Team „riesen Erwartungen“. OK, dann versuche ich die mal bis zum Release zu dämpfen.
Für mich wird es aber so langsam Zeit mal wieder in das Spiel zu schauen, alleine wegen dem Creator Content. Wahrscheinlich werde ich aber eine Weile brauchen, um wieder richtig ins Game zu kommen.
Nächstes Jahr schaue ich mir das Spiel nochmal an. Hatte zwar anfangs Spaß mit dem Spiel, aber zu wenig Zeit.