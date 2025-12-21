Starfield: Fans warnen: „Erwartungen dämpfen“ – kein Cyberpunk 2.0‑Wunderpatch in Sicht

Creator sehen neue Starfield‑Features vorab – Verbesserungen kommen, aber nicht im Mega‑Update‑Ausmaß, wie manche sich erhoffen. Also chillt mal Leute!

Rund um Starfield kursieren neue Berichte über bevorstehende Verbesserungen, nachdem mehrere Content‑Creator und Fans offenbar frühe Einblicke in kommende Updates erhalten haben, wie wir berichteten.

Bethesda soll ausgewählte Personen eingeladen haben, um neues Material zu sehen – allerdings unter strengem Embargo, weshalb konkrete Details noch nicht öffentlich sind.

Die ersten Reaktionen klingen positiv: Einige sprechen davon, sie seien „stoked“ oder „excited for the future of Starfield“. Gleichzeitig wird jedoch betont, dass die Änderungen nicht die Größenordnung eines Cyberpunk‑2.0‑Updates erreichen.

Ein Creator, der angeblich mit mehreren Teilnehmern gesprochen hat, warnte ausdrücklich davor, mit einem gigantischen Überholungs‑Patch zu rechnen.

Dass Bethesda an neuen Inhalten arbeitet, ist nicht überraschend. Bereits im August erklärte Todd Howard, dass das Team an:

kostenlosen Updates,

neuen Features,

einer neuen DLC‑Story,

Verbesserungen des Raumfahrt‑Gameplays,

neuen Spielsystemen

und „einigen kleineren Überraschungen“

arbeitet. Zudem sollen auch die Verified Creators spannende neue Inhalte in der Pipeline haben.

Insgesamt deuten die aktuellen Hinweise darauf hin, dass Starfield 2026 spürbare, aber keine revolutionären Verbesserungen erhält – eher ein kontinuierlicher Ausbau als ein kompletter Relaunch.