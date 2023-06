Starfield: Fotomodus direkt zum Start dabei

Autor:, in / Starfield

Wer sich als Hobbyfotograf in Spielen gerne seine Zeit vertreibt, freut sich über den direkt zum Release enthaltenen Fotomodus in Starfield.

Ein Fotomodus ist gerade für Freunde der digitalen Fotokunst ein wichtiger Bestandteil von Spielen. Nicht selten entstehen dabei wunderbare Screenshots, die es so aus der normalen Sicht des Spielers nicht geben würde.

In der Regel ist ein solcher Modus in vielen Spielen schon integriert, andere wiederum erhalten ihn erst durch ein folgendes Update. Bethesdas neuem Epos im Weltall Starfield hingegen wird das beliebte Werkzeug direkt zu seiner Veröffentlichung am 6. September bekommen. Allerdings ist noch nicht klar, wie umfangreich der Fotomodus sich gestalten wird und wie weit man im Hinblick auf Fotografie gehen darf. Bekannt gemacht wurde das Feature im letzten Deep Dive zu Starfield.

Starfield erscheint am 6. September für die Xbox Series X/S und kann bereits vorbestellt werden. Dazu erscheint das Spiel im Xbox Game Pass.

