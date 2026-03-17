Starfield: Free Lanes & Terran Armada Update wird ab 16:00 Uhr vorgestellt

Starfield präsentiert ab 16:00 Uhr im Developer Deep Dive das große Update „Free Lanes & Terran Armada“ erstmals im Detail.

Ein neues Kapitel für Starfield steht unmittelbar vor seiner Enthüllung. Heute um 16:00 Uhr deutscher Zeit feiert der „Major Update – Free Lanes & Terran Armada Developer Deep Dive“ seine Premiere auf YouTube und gewährt erstmals umfassende Einblicke in die kommenden Inhalte.

Im Mittelpunkt des Livestreams stehen lang Neuerungen. Die Entwickler von Bethesda Game Studios präsentieren dabei detailliert, welche Gameplay-Features, Systeme und Inhalte Spieler künftig im Rollenspiel erwarten dürfen.

Der Deep Dive soll nicht nur einen Überblick liefern, sondern gezielt zeigen, wie sich das Update auf das Spielerlebnis auswirkt. Damit erhalten Fans erstmals konkrete Eindrücke davon, welche Veränderungen und Erweiterungen in Starfield Einzug halten werden.

Mit der heutigen Präsentation rückt eines der bisher umfangreichsten Updates für das Spiel in greifbare Nähe. Spieler können den Livestream hier via YouTube verfolgen und sich einen direkten Eindruck von den kommenden Inhalten verschaffen.