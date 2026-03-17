Starfield: Free Lanes & Terran Armada Update wird ab 16:00 Uhr vorgestellt

Ein neues Kapitel für Starfield steht unmittelbar vor seiner Enthüllung. Heute um 16:00 Uhr deutscher Zeit feiert der „Major Update – Free Lanes & Terran Armada Developer Deep Dive“ seine Premiere auf YouTube und gewährt erstmals umfassende Einblicke in die kommenden Inhalte.
Im Mittelpunkt des Livestreams stehen lang Neuerungen. Die Entwickler von Bethesda Game Studios präsentieren dabei detailliert, welche Gameplay-Features, Systeme und Inhalte Spieler künftig im Rollenspiel erwarten dürfen.
Der Deep Dive soll nicht nur einen Überblick liefern, sondern gezielt zeigen, wie sich das Update auf das Spielerlebnis auswirkt. Damit erhalten Fans erstmals konkrete Eindrücke davon, welche Veränderungen und Erweiterungen in Starfield Einzug halten werden.
Mit der heutigen Präsentation rückt eines der bisher umfangreichsten Updates für das Spiel in greifbare Nähe. Spieler können den Livestream hier via YouTube verfolgen und sich einen direkten Eindruck von den kommenden Inhalten verschaffen.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für die Info. Werde ich mir schön entspannt nach Feierabend anschauen. Oh man bin ich gespannt drauf🤗🤗🤗
Spielt das noch einer? Also es macht ja schon irgendwie Bock. Und für einen teil des schlechten Standes ist bethesda selbst schuld bzw Todd Howard mit dem Spruch: ihr seit zu d..f zum Starfield zocken. Und wer den Presse frasen geglaubt hat dass das kein Skrym im SiFi Kostüm ist mit aufgehübschten Texturen und nur latent mehr Ladescreens ist selbst Schuld, weil das was beworben wurde war nichtmal ansatzweise Starfield!
Was meinst du? Was wurde beworben, was so nicht gekommen ist?
Erkundung die sich auf jedem lebendig wirkendem Planeten lohnt z.b.. wenn sie das getestet hätten oder mal jemand beim Meeting die Hand gehoben hätte und todd drauf hingewiesen hätte… das die Planeten langweilig und die Langeweile stärker in den vordergrund kommt ohne Fortbewegungsmittel… die amgebliche verbesserte Hauseigene Engine (seit 1998 Win 95 basierend) und so viel mehr.
Ich hab Skyrim/Fallout3 und 4 so oft gewollt oder ungewollt neu starten müssen. Und keins davon war so schnell wieder deinstalliert wie Starfield. Es unterhält, fertig.
Wird auf jeden Fall noch gespielt, ist und bleibt eines meiner absoluten Lieblingsspiele 🙂
Bin live dabei und extrem gespannt auf neuen Content zu Starfield. Ein Shadwodrop des zweiten DLC’s wäre mega.😅
Werde mir die Zusammenfassung hier durchlesen.