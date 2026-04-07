Starfield: Free Lanes Update und Terran Armada DLC jetzt erhältlich

Starfield erhält mit „Free Lanes“ das bislang größte Update und erweitert das Gameplay um interplanetare Freiheit und fügt neue Story-inhalte mit „Terra Armada“ hinzu.

Das Rollenspiel Starfield von Bethesda Game Studios hat mit „Free Lanes“ heute ein umfangreiches Update erhalten, das ab sofort auf allen Plattformen verfügbar ist. Im Mittelpunkt steht dabei eine grundlegende Erweiterung des Raumflugs innerhalb eines Sternensystems.

Spieler können nun erstmals frei zwischen Planeten innerhalb desselben Systems reisen und erhalten dadurch mehr Kontrolle über ihre Erkundung. Diese Änderung bringt eine deutlich dynamischere Spielweise in die galaktische Erkundung und verändert das Gefühl des Reisens spürbar.

Darüber hinaus wurden zahlreiche Systeme überarbeitet. Verbesserungen betreffen unter anderem Schiffe und Außenposten, die nun erweiterte Anpassungsmöglichkeiten bieten. Mit dem neuen Quantenverstrickungsgerät lassen sich zudem Gegenstände beim Durchqueren der Allheit übertragen, was neue strategische Optionen eröffnet.

Auch die Einführung von X-Tech erweitert die Individualisierungsmöglichkeiten und erlaubt es, verschiedene Aspekte des Gameplays weiter anzupassen. Zusätzlich wurde mit der Anchorpoint-Station ein neuer Ort hinzugefügt, der neue Anlaufpunkte im Universum schafft.

Neben den neuen Inhalten umfasst das Update zahlreiche Fehlerbehebungen und Optimierungen, die das Spielerlebnis weiter verbessern und stabilisieren. Einzelheiten dazu gibt es in den Patch Notes.

Free Lanes Patch Notes Features Freie Routen: Die Spieler:innen können jetzt den Reisemodus verwenden, um zwischen Planeten eines Sternsystems durch den offenen Raum oder zu interessanten Schauplätzen zu reisen.

X-Tech-Unterstützung bei der Herstellung von Waffen und Rüstung hinzugefügt. Dies erlaubt Spieler:innen, die legendären Effekte ihrer Ausrüstung weiter anzupassen.

Zusätzliche Qualitätsstufen für Waffen und Anzüge hinzugefügt.

Legendäre Effekte auf Rang 4 zu Waffen und Anzügen hinzugefügt.

Upgrade-Module hinzugefügt. Sie lassen sich installieren, um ein Attribut einer Waffe oder eines Anzugs zu verbessern.

Neue Waffenskins hinzugefügt, die sich an Werkbänken auf ausgewählte Waffen anwenden lassen.

Ein herstellbares Schiffsoptimierungs-Terminal wurde hinzugefügt. Die Spieler:innen können X-Tech ausgeben, um diverse Attribute ihres Schiffs zu verbessern.

Schiffsausrüstungspläne hinzugefügt. Diese neue Ausrüstung kann nach ihrer Entdeckung im Schiffsbuilder hinzugefügt werden.

Legendäre Gegnermodifikatoren hinzugefügt. Jetzt können legendäre Gegner mit neuen Modifikatoren auftauchen, die sie noch herausfordernder machen.

Den Gameplay-Optionen wurden legendäre Gegnermodifikatoren hinzugefügt, damit Spieler:innen diese anpassen können, sobald sie auftauchen.

Quantenverstrickungsgerät hinzugefügt. Dieses Gerät gibt Spieler:innen die Möglichkeit, einige Gegenstände beim Gang durch die Allheit zu übertragen.

Sternenblutkräfte können jetzt mit Quantum-Essenz verbessert werden.

Quantum-Essenz kann jetzt für einen schnellen Zugriff dem Favoritenmenü hinzugefügt werden.

Bei der Zerstörung von Sternenblutschiffen werden die Spieler:innen ab sofort mit Quantum-Essenz belohnt.

Ein Datenbank-Menü wurde hinzugefügt, das eine bessere Verfolgung von Orten, Ressourcen und Rezepten auf Basis des Wissens erlaubt, das der Spielcharakter von den Besiedelten Systemen hat.

Den Außenposten wurden Komfortverbesserungen hinzugefügt, z. B. ein gemeinsamer Außenposten-Behälter (der es Spieler:innen erlaubt, von verschiedenen Außenposten aus auf ein gemeinsames Inventar zuzugreifen), Informationen zur Produktionsrate und ein präziserer Platzierungsmodus.

Neues Landfahrzeug: Mondspringer.

Neues Spielerhaus: Château des Étoiles.

Es wurden Koloniekrieg-Actionfiguren hinzugefügt, die Vorteile verschaffen, wenn sie gefunden werden.

Schaukästen für Koloniekrieg-Actionfiguren wurden als herstellbare Objekte hinzugefügt.

Muria Siarkiewicz ist jetzt als Crewmitglied verfügbar.

Es wurde eine zusätzliche Entfernung für die Verfolger-Schiffskamera hinzugefügt, die mehr vom Schiff sichtbar macht.

Es wurde eine „Immer Landekamera verwenden“-Einstellung für die Spieler:innen hinzugefügt, die sehen wollen, wie ihr Schiff an bekannten Orten landet.

Die Anchorpoint-Station wurde hinzugefügt, ein neuer Schauplatz, der sich im Algorab-System finden lässt.

Im ganzen Spiel wurden neue Dungeons, Weltallbegegnungen und interessante Örtlichkeiten hinzugefügt.

Die Verteilungs- und Abklingzeit-Timer für die Platzierung interessanter Schauplätze auf Planeten wurden angepasst.

Dem REV-8 wurden zusätzliche Fotomodus-Posen hinzugefügt.

Der „Terran Armada“-DLC ist jetzt verfügbar. Allgemein Steam: Deaktivierter DLC wird beim Starten des Spiels nicht mehr erneut installiert.

Allgemeine Korrekturen zur Verhinderung von Abstürzen und für verbesserte Stabilität. Gameplay In Behältern mit Schlössern auf Profi- und Meister-Stufe lässt sich bessere Beute finden.

Reaktive Ausrüstung: Es wurde ein Problem mit den Soundeffekten des legendären Reaktiv-Effekts behoben.

Es wurde ein Problem behoben, durch das NPCs Waffenschaden uneinheitlich berechnen konnten.

Es wurde ein Problem behoben, durch das die CombaTech-Magazin-Boni nicht einheitlich angewandt wurden.

Die Spieler:innen können jetzt Springen, während sie die XM-2311, Erdzeitige Pistole und Sir Livingstones Pistole nachladen.

Mit Kopfgeldzielen in Städten sollte sich jetzt vernünftig interagieren lassen.

Es wurde ein Problem behoben, das unter Umständen dazu führen konnte, dass Nichtkampf-Hintergrundmusik länger abgespielt wurde.

Fotomodus: Es wurde ein Fehler behoben, der beim gleichzeitigen Betreten des Fotomodus und eines Innenraums zu Problemen führen konnte.

Fotomodus: Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass der recht Fuß des Spielcharakters seltsam dargestellt wurde. Quests Freunde wie diese: Spieler:innen sollten jetzt die Terrormorph-Daten am Ende der Quest zurückgeben können.

Die Schuldigen: Es wurde ein Problem behoben, durch das diese Quest mitunter nach dem Abschluss von „Backgroundchecks“ nicht gestartet werden konnte.

Unendlich vermisst: Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass Spieler:innen mit einem ungültigen Begleiter festgesetzt wurden.

Ein riesiger Sprung: Der Helm des Spielcharakters sollte jetzt sichtbar sein.

Gebrauchte Ware: Alle Waffen, die für die Quest benötigt werden, sollten jetzt gefunden werden können.

Gebrauchte Ware: Das Abliefern dieser Quest nimmt jetzt keine falschen Gegenstände mehr aus dem Spielerinventar.

Die Abrechnung: Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass Spieler:innen nach Abschluss das „Star Eagle“-Schiff nicht erhielten.

Zwei Geschichten, zwei Städte: Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass sich der Spielcharakter nach der Entscheidung, Tahir festzunehmen, nicht mehr steuern ließ. Schauplätze Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass Betten in Akila City nicht wie erwünscht einen Ausgeruht-Bonus gewährten.

Charaktere sollten jetzt in der Zuflucht des Entdeckers korrekt in Stühlen sitzen. Benutzeroberfläche Es wurde eine Situation verbessert, bei der es schwierig sein konnte, Waffenwerkbänke in Häusern oder Schiffen zu platzieren.

An der „Schiff reparieren“-Benutzeroberfläche wurden grafische Verbesserungen vorgenommen.

Schiffsbuilder: Es wurde ein Problem behoben, das die Umbenennung einzigartiger oder gestohlener Schiffe verhindern konnte.

Schiffsbuilder: Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass nach seiner Modifizierung ein dupliziertes Modell eines Schiffes auf dem Landeplatz verblieb.

Schiffsbuilder: „HopeTech: All-in-One-Anlegeplatz – 2L x 2B“ ist jetzt in der möblierten Version im Spiel verfügbar.

Schiffsbuilder: Verbesserungen an der Benutzeroberfläche im „Große Schriftart“-Modus.

Außenposten: Verbesserungen an der Benutzeroberfläche im „Große Schriftart“-Modus.

Spieler:innen können jetzt mit der Escape-Taste die Umbenennung eines Gegenstands an der Werkbank verlassen. (PC)

Ein Schreibfehler in der Beschreibung des Scanstörers wurde verbessert. Shattered Space Die Musik des Orakels wurde aktualisiert. Creations Ein perfektes Rezept: Es wurde ein Problem behoben, das das Erscheinen der Ashta verhindern konnte.

Die Beschreibung für Stofftier-Andreja wurde aktualisiert.

At Hell’s Gate: Stofftiere lassen sich jetzt in Stofftier-Schaukästen platzieren.

Die „Stofftier-Schaukasten: Halterung“ kann jetzt näher an der „Stofftier-Schaukasten: Stapel“-Variante platziert werden.

Allied-Wintertarn-Skins tauchen jetzt nach der Installation im Creation-Menü auf.

In einem neuen Video mit dem Titel „This is Starfield“ rückt derweil Keith David das Universum von Starfield erneut in den Fokus. Darin wird die Freiheit und Vielfalt des Spiels hervorgehoben, die sich an verschiedene Spielertypen richtet – von Entdeckern bis hin zu Schmugglern und Siedlern.

Darüber hinaus ist der neue Story-DLC „Terran Armada“ für Starfield ist für 9,99 Euro erhältlich. Im Mittelpunkt steht eine neue Story rund um eine gefährliche Bedrohung in den Besiedelten Systemen.

Die sogenannte Terranische Armada sieht sich selbst als die wahren Nachfahren der Erde. Unter ihren Mitgliedern befinden sich auch verschollene Soldaten aus den Fraktionen United Colonies und Freestar Collective, die aus dem Koloniekrieg verschwunden sind.

Die Armada tritt als hochentwickelte Militärmacht auf, die überwiegend aus robotischen Soldaten besteht. Ihre Motive bleiben zunächst unklar, doch die Entscheidungen und der Verlauf der neuen Questreihe sollen weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Galaxie haben.