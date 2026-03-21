Starfield: Führt die PS5-Vorbesteller-Charts in US an

Seit einigen Tagen ist bekannt, dass Starfield am 7. April nach zweieinhalbjähriger Xbox-Exklusivität den Sprung auf die PlayStation 5 wagen wird. Ersten Anzeichen zufolge, könnte sich dieser Zug für Bethesda und Microsoft auszahlen.

So steht die Starfield Premium Edition derzeit auf Platz eins der US-Vorbesteller-Charts im PlayStation Store. Enthalten sind neben dem Grundspiel der kommenden DLC „Terran Armada“, der bereits veröffentlichten DLC „Shattered Space“, das „Constellation Skin Pack“, und ein digitales Artbook.

Während das Bond-Abenteuer 007: First Light und LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Platz zwei und drei belegen, folgt schon an vierter Stelle die Basis-Version des Sci-Fi-Rollenspiels. Auch in anderen Regionen ist Starfield auf den Spitzenplätzen der Vorbesteller-Charts vertreten.