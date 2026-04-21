Starfield: Führt US-Verkaufscharts nach PS5-Release und Update an

Starfield erreicht erneut Platz 1 der US-Verkaufscharts, unterstützt durch den PS5-Release und neue Content-Updates.

Starfield führt die US-Verkaufscharts an: Das Sci-Fi-Rollenspiel von Bethesda war in der Woche bis zum 11. April das meistverkaufte Videospiel in den USA, basierend auf physischen und digitalen Full-Game-Dollar-Verkäufen.

Damit gelingt dem Titel erstmals seit der Woche zum 2. September 2023 wieder der Sprung an die Spitze der wöchentlichen US-Bestsellerliste. Die Daten stammen vom Analysten Mat Piscatella von Circana, der regelmäßig Verkaufscharts für den US-Markt auswertet.

Ein zusätzlicher Impuls für die aktuelle Verkaufsentwicklung dürfte der Release der PlayStation-5-Version gewesen sein, die am 7. April erschien. Dieser Start fiel zeitlich mit den neuen Content-Updates „Free Lanes“ und „Terran Armada“ zusammen, die ebenfalls zeitnah auf allen Plattformen veröffentlicht wurden.

Die Kombination aus neuer Plattformverfügbarkeit und frischen Inhalten hat Starfield offenbar erneut starke Marktbewegungen beschert und den Titel zurück an die Spitze der US-Charts gebracht.