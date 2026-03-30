Starfield: Für PlayStation 5 in diesen Editionen vorbestellbar

Starfield erscheint am 7. April erstmals für PlayStation 5 und bringt zahlreiche Verbesserungen sowie neue Funktionen mit.

Mit einem weiteren großen Schritt öffnet sich das Universum von Starfield nun auch für Spieler auf der PlayStation. Bethesda wird das Sci-Fi-Rollenspiel am 7. April erstmals für die PlayStation 5 veröffentlichen und damit seine Reichweite deutlich erweitern.

Die PS5-Version basiert auf dem aktuellen Stand des Spiels und integriert sämtliche Inhalte und Verbesserungen, die seit dem ursprünglichen Release veröffentlicht wurden. Dazu gehören unter anderem überarbeitete Oberflächenkarten, die eine deutlich intuitivere Navigation durch die riesigen Spielwelten ermöglichen. Auch das neue Landfahrzeug REV-8 ist Teil der Umsetzung und erleichtert die Erkundung fremder Planeten spürbar.

Darüber hinaus profitieren Spieler von einer Vielzahl an Features aus kostenlosen Updates, darunter auch die Integration der sogenannten Creations, die zusätzliche Inhalte und Erweiterungen ermöglichen.

Technisch nutzt die PlayStation-5-Version gezielt die Stärken des DualSense-Controllers. Adaptive Trigger sorgen für ein immersives Feedback bei Waffen sowohl im Bodenkampf als auch im Raumkampf, während die Lichtleiste visuelle Hinweise zum Zustand von Gesundheit und Raumschiff liefert.

Ergänzt wird das Ganze durch praktische Touchpad-Shortcuts, die schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen wie Karte, Scanner oder Perspektivwechsel bieten.

Mit der Veröffentlichung auf PlayStation 5 erweitert Bethesda die Plattformverfügbarkeit deutlich und bringt eines der größten Science-Fiction-Rollenspiele der letzten Jahre auf eine neue Konsole, inklusive aller wichtigen Weiterentwicklungen seit dem Launch.

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