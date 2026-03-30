Starfield: Für PlayStation 5 in diesen Editionen vorbestellbar

Mit einem weiteren großen Schritt öffnet sich das Universum von Starfield nun auch für Spieler auf der PlayStation. Bethesda wird das Sci-Fi-Rollenspiel am 7. April erstmals für die PlayStation 5 veröffentlichen und damit seine Reichweite deutlich erweitern.
Die PS5-Version basiert auf dem aktuellen Stand des Spiels und integriert sämtliche Inhalte und Verbesserungen, die seit dem ursprünglichen Release veröffentlicht wurden. Dazu gehören unter anderem überarbeitete Oberflächenkarten, die eine deutlich intuitivere Navigation durch die riesigen Spielwelten ermöglichen. Auch das neue Landfahrzeug REV-8 ist Teil der Umsetzung und erleichtert die Erkundung fremder Planeten spürbar.
Darüber hinaus profitieren Spieler von einer Vielzahl an Features aus kostenlosen Updates, darunter auch die Integration der sogenannten Creations, die zusätzliche Inhalte und Erweiterungen ermöglichen.
Technisch nutzt die PlayStation-5-Version gezielt die Stärken des DualSense-Controllers. Adaptive Trigger sorgen für ein immersives Feedback bei Waffen sowohl im Bodenkampf als auch im Raumkampf, während die Lichtleiste visuelle Hinweise zum Zustand von Gesundheit und Raumschiff liefert.
Ergänzt wird das Ganze durch praktische Touchpad-Shortcuts, die schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen wie Karte, Scanner oder Perspektivwechsel bieten.
Mit der Veröffentlichung auf PlayStation 5 erweitert Bethesda die Plattformverfügbarkeit deutlich und bringt eines der größten Science-Fiction-Rollenspiele der letzten Jahre auf eine neue Konsole, inklusive aller wichtigen Weiterentwicklungen seit dem Launch.
Starfield könnt ihr bei Amazon in der Standard- und Premium Edition vorbestellen:
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mir hat die Version im Gamepass gereicht.
Fands leider nciht so gut.
Am 7. April wird direkt das neue DLC gespielt und anschließend NG+.❤️
Falls ein Playstation-Besitzer gerne die Starfield Chronowatch Uhr fürs Regal hätte… ich habe eine zu verkaufen. War in der Collectors Edition für die Xbox enthalten.
Gerne melden 😉
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&hs=MHcp&sca_esv=2ba40b21a873a186&udm=2&fbs=ADc_l-YGrpJMQtvjQ6h14rj-dfIrOPc3KDFvbkoWSmxm37-5ZxjAfJ5VKos8ArkNLj7q7TwCxmpx2v1xSMKe1hOmBlcZXJ57O6fvxAolS_jmcpHsSijjszHjoXjRqoDsqRR1MFArmjBwnEjrvfY69J1BGNYtAS1rG9RVt3HrTovSWtTSC21iMiapnHsNrTw4xkedcQfyv1gM05doRQhfEaGp67ChfhOkIA&q=starfield+chronowatch&sa=X&ved=2ahUKEwiDhKHk3seTAxUOh_0HHbkLMm4QtKgLegQIFRAB&biw=1472&bih=705&dpr=1.3
Verkauf mal den Müll wo anders. Was wird das hier? Eine VerkaufsPlattform ? Das hat hier rein gar nichts zu suchen.
Ganz schön aggressiv, dafür dass ich einem anderen Starfield Fan eine der zwei Uhren abtreten wollte, der sie sonst nur im Komplettpaket oder gar nicht kriegt. Außerdem gibts bei Xbox Dynasty SEHR WOHL auch einen Marktplatz, ist also auf Xbox Dynasty nicht völlig am falschen Ort und die News passt inhaltlich sehr gut zu meinem Hinweis.
Aber dein aggressives Rumgebrülle hat natürlich deutlich mehr Mehrwert und Daseinsberechtigung, hm?
Ach diese „Neulinge“. Immer wieder niedlich.
Bin immer noch nicht dazu gekommen, trotzdem viel Spaß mit dem Spiel.
Warte auf nen Sale weil wieder nur GKD ist
Ich hoffe sehr das sich dieses Meisterwerk auf der Playstation gut verkauft. Eines der besten Spiele aller Zeiten. Dem Spiel und Bethesda gönne ich jeden Erfolg 💚💚💚
Angeblich ist auf der Disk nur der Key 🤔
Viel Spaß allen Playstation Spielern 👍🏻
Die Preise sind doch wirklich OK. 🤷
Auch meine Meinung. Sind wirklich fair.