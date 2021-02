Starfield: Gerücht: Bethesda veröffentlicht bald Marketingvideo

Gleich zwei Quellen wollen genaueres zu Bethesdas Weltraum-Spiel Starfield wissen: Jeff Grubb von VentureBeat, der das Thema ab 1:09.15 in seinem Podcast anspricht und ein Tweet von Skullzi, der recht gut informiert ist.

Angeblich wird Bethesda ein Marketingvideo veröffentlichen, das Starfield und mehr zeigen wird. Außerdem will Xbox gerüchteweise ein Event nach der Bethesda-Übernahme haben, das Mitte März stattfinden wird.

Also this will be within a few months, so don't expect anything tomorrow for example. https://t.co/wR8j6bpQIB

— SKULLZI 💀🎮 (@SkullziTV) February 20, 2021