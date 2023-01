Starfield: Größer und ambitionierter als Erwartungen der Spieltester

In der letzten Folge des XNC-Podcasts hat Gastgeber Colt Eastwood erzählt, dass er Kontakt zu Spieltestern von Starfield habe und sie ihm mitgeteilt hätten, dass das Spiel größer und ambitionierter sei, als man es sich selbst vorgestellt hat.

Laut Eastwoods Quellen ist Starfield größer als alles, was in Skyrim und in Fallout zu sehen war. Er erzählte weiter, dass er nicht die Absicht habe, den Fans Starfield zu verkaufen, aber alles, was er bisher gehört habe, sei extrem positiv. Selbst Spieler, die dem Spiel eigentliche äußerst pessimistisch gegenüberstanden, sollen nach einigen Playtests und internen Eindrücken außerordentlich positiv überrascht sein.

Zuvor wurde bekannt, dass Starfield in der ersten Jahreshälfte 2023 veröffentlicht werden soll.