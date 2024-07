Starfield: Großprojekt will Tamriel integrieren

Unter der Bezeichnung „Project Tamriel: A Starfield Creation Kit Project“ entsteht ein ehrgeiziges Unterfangen in Starfield.

Das Modding-Projekt will nichts Geringeres als das gesamte Tamriel aus The Elder Scrolls ins Sci-Fi-Rollenspiel integrieren. Auf einem einzigen Planeten sollen Skyrim, Oblivion und Morrowind nahtlos entstehen.

In der zusammenhängenden und detaillierten Welt sollen ikonische Gegenstände eingebunden und beliebte Quests gespielt werden können. Nur eben im Stile von Starfield.

Über die Vision des Projekts heißt es: „Stellt euch vor, die atemberaubenden Landschaften von Skyrim zu durchqueren, die mystischen Reiche von Morrowind zu erforschen und die Großartigkeit von Oblivion zu erleben – und das alles in der fortschrittlichen, immersiven Umgebung von Starfield. Unsere Vision ist es, eine zusammenhängende und detailreiche Welt zu erschaffen, in der Fans ihre Lieblingsorte und -abenteuer aus Elder Scrolls wiederentdecken können, jetzt mit einer neuen Perspektive in Starfield.“