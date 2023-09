Starfield: Hardware-Verkäufe bei Amazon steigen um 1000 %

Starfield ist schon vor seinem offiziellen Release das Thema Nummer Eins bei Spielern und auch in der Berichterstattung.

Das Rollenspiel von Bethesda Game Studios befindet sich noch im Early Access und wird am 6. September für Xbox Series X|S, PC und Xbox Game Pass erscheinen.

Der Hype auf Starfield sorgt aber nicht nur für viele Spieler im Frühzugang, die sich das Upgrade oder die Premium Edition gekauft haben. Auch die Hardwareverkäufe werden dadurch angekurbelt.

Auf Amazon schoss die Xbox Series X Konsole im Verkaufsrang von Platz 370 auf 32. Die Verkäufe beim Onlinehändler stiegen um sagenhafte 1056 %, wie PeterOvo5 entdeckte.

#Starfield causes Xbox Series X sales to increase by 1,056% on Amazon. pic.twitter.com/xw8ldNOzsp

— PeterOvo (@PeterOvo5) August 25, 2023