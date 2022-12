Starfield: Hauptsponsor bei Charity-Stream Friendly Fire 8

Morgen, am Samstag, den 3. Dezember ab 15 Uhr (um 14 Uhr beginnt die Pre-Show), startet die mittlerweile achte Auflage des immens erfolgreichen Charity-Livestreams Friendly Fire auf Twitch, diesmal auf dem Kanal von PietSmiet.

Bethesda ist mit Starfield der Hauptsponsor und gibt bekannt:

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem kommenden Rollenspiel-Highlight von Bethesda Game Studios, Starfield, in diesem Jahr der Hauptsponsor sein dürfen.“

Wie jedes Jahr seit der ersten Ausgabe 2015 besteht die Friendly Fire-Crew aus:

Artur Niemczuk / fisHC0p

Christian „Chris“ Stachelhaus / PietSmiet

Dennis „Br4mm3n“ Brammen / PietSmiet

Erik Range / Gronkh

Florian Heider / Der Heider

Jonathan „Jay“ Apel / PietSmiet

Max Ensikat / PhunkRoyal

Pascal Rothkegel / MrMoreGame

Peter „Piet“ Smits / PietSmiet

Sebastian „Sep“ Lenßen / PietSmiet

Tatjana Werth / Pandorya

Spenden werden gesammelt über betterplace.org und über den Erlös aus Merchandise-Verkäufen im von Starfield inspirierten Design im Friendly Fire Shop und die gesamte Summe wird an ausgesuchte wohltätige Organisationen gespendet. In den vergangenen Jahren kamen über 6,5 Millionen Euro an Spenden zusammen und dieses Jahr kommt hoffentlich noch einiges dazu.

Samstag, 3. Dezember ab 14 Uhr

Friendly Fire 8 Charity-Livestream mit Starfield als Hauptsponsor auf twitch.tv/pietsmiet

Starfield ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios in 25 Jahren – im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von The Elder Scrolls V: Skyrim und Fallout 4 reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die größte Frage der Menschheit.

Starfield erscheint 2023 exklusiv für Xbox Series X|S und PC und ist ab Veröffentlichung mit dem Xbox Game Pass spielbar.