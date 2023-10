Starfield: Hier gibt’s den Grammy FYC Trailer zu sehen

Bethesda hat zu Starfield einen neuen Trailer veröffentlicht. Bethesda und das Entwickler-Team möchten euch dabei noch einmal die gigantische Musik im Spiel präsentieren, die euch bei dem Weltraum-Epos begleitet. Sie beschreiben die Musik wie folgt:

„Von dem Moment an, in dem das Spiel mit dem Hauptthema „Into the Starfield“ beginnt, bis zu den letzten Tönen von „A Home in the Galaxy“, verkörpert die Musik von Starfield die Idee der Erforschung, des Geheimnisses und des Wunders des Weltraums.“