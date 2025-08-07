Starfield: Hinweise auf interplanetare Raumfahrt in Spiel-Dateien entdeckt

In den Spieldateien von Starfield sind Hinweise auf eine mögliche Erweiterung des Raumfahrtsystems aufgetaucht. Demnach könnten Spieler künftig in der Lage sein, ihre Schiffe frei zwischen verschiedenen Planeten innerhalb desselben Sternensystems zu steuern.
Bislang sind Reisen in Starfield primär über Schnellreisesysteme oder festgelegte Übergänge möglich.
Die neuen Dateiverweise deuten jedoch auf eine potenzielle Gameplay-Änderung hin, die ein freieres und immersiveres Raumfahrt-Erlebnis ermöglichen könnte.
Offiziell bestätigt wurde diese Funktion bislang nicht. Bethesda hat sich zu den Funden bisher nicht geäußert, weshalb es sich aktuell noch um ein Gerücht handelt. Eine entsprechende Ankündigung könnte im Rahmen eines zukünftigen Updates erfolgen.
Wäre toll aber bitte mit nem anderen Antrieb sonst komme ich ja nie an.
Ist mir mittlerweile etwas langweilig geworden. Wäre echt eine Bereicherung wenn es wie in Mass Effect außer den Menschen noch andere intelligente Spezies geben würde, mit denen man interagieren kann. Es gibt garantiert nicht nur uns im ganzen Universum….✨
Ja, würde ich mir auch wünschen.
Gab es im Spiel überhaupt Andeutungen auf eine außerirdische Rasse?
Hab zwar 200+ Stunden gespielt, hab dazu aber nichts im Kopf.