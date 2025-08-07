Starfield: Hinweise auf interplanetare Raumfahrt in Spiel-Dateien entdeckt

28 Autor: , in News / Starfield
Übersicht
Image: Bethesda Softworks

Gerücht: Starfield könnte bald Reisen zwischen Planeten im selben Sternensystem erlauben!

In den Spieldateien von Starfield sind Hinweise auf eine mögliche Erweiterung des Raumfahrtsystems aufgetaucht. Demnach könnten Spieler künftig in der Lage sein, ihre Schiffe frei zwischen verschiedenen Planeten innerhalb desselben Sternensystems zu steuern.

Bislang sind Reisen in Starfield primär über Schnellreisesysteme oder festgelegte Übergänge möglich.

Die neuen Dateiverweise deuten jedoch auf eine potenzielle Gameplay-Änderung hin, die ein freieres und immersiveres Raumfahrt-Erlebnis ermöglichen könnte.

Offiziell bestätigt wurde diese Funktion bislang nicht. Bethesda hat sich zu den Funden bisher nicht geäußert, weshalb es sich aktuell noch um ein Gerücht handelt. Eine entsprechende Ankündigung könnte im Rahmen eines zukünftigen Updates erfolgen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Starfield

28 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Saphira 2060 XP Beginner Level 1 | 07.08.2025 - 16:03 Uhr

    Ist mir mittlerweile etwas langweilig geworden. Wäre echt eine Bereicherung wenn es wie in Mass Effect außer den Menschen noch andere intelligente Spezies geben würde, mit denen man interagieren kann. Es gibt garantiert nicht nur uns im ganzen Universum….✨

    0
    • magforce 15345 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 07.08.2025 - 16:36 Uhr
      Antwort auf Saphira

      Ja, würde ich mir auch wünschen.
      Gab es im Spiel überhaupt Andeutungen auf eine außerirdische Rasse?
      Hab zwar 200+ Stunden gespielt, hab dazu aber nichts im Kopf.

      0

Hinterlasse eine Antwort