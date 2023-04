Starfield: Hinweise auf Multiplayer entdeckt

Anfang September 2023 soll mit Starfield das nächste große Projekt der Bethesda Game Studios erscheinen. Neue Informationen zum kommenden Sci-Fi-Rollenspiel liefert ein Showcase, der für den 11. Juni geplant ist.

Eine neue Stellenausschreibung des in Maryland ansässigen Studios für einen Associate Level Designer deutet nun auf einen möglichen Mehrspielermodus für Starfield hin. Als Aufgaben sind die Erstellung von hochwertigen Open-World-Level-Inhalten, die Pflege von bestehenden Inhalten und die Durchführung von erforderlichen Fehlerbehebungen aufgelistet.

Als Qualifikationen werden eine starke Vertrautheit mit einer Vielzahl von Open-World-Multiplayer-Spielen sowie Erfahrung mit dem The Elder Scrolls Construction Set oder GECK vorausgesetzt, was eher auf eine Beteiligung an den Arbeiten an The Elder Scrolls Online hindeutet.

Dagegen spricht, dass das Online-Rollenspiel von den ZeniMax Online Studios entwickelt und nicht von den Bethesda Game Studios, die sich um Starfield kümmern. Auch Fallout 76 scheidet als Kandidat aus, da es hauptsächlich von Bethesda Austin, Double Eleven und Sperasoft entwickelt wird.

Starfield erscheint am 6. September für Xbox Series X|S und PC und ist direkt zum Start im Game Pass enthalten.