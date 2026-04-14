Starfield: Hotfix soll PS5-Abstürze beheben

Seit wenigen Tagen dürfen auch PlayStation 5-Spieler die weiten des ehemals Xbox-exklusiven Weltraum-Rollenspiels Starfield bereisen.
Leider trübten zum Start am 7. April einige Probleme die Spielerfahrung auf der SONY-Konsole, zu denen neben technischen Problemen und Speicherfehlern auch Abstürze gehörten.
Die Bethesda Game Studios sind sich der Probleme bewusst und geloben baldige Besserung. Um den abstürzen Herr werden zu können, soll in den kommenden Tagen ein Hotfix veröffentlicht werden:
„Vielen Dank, dass ihr uns an diesem Wochenende von euren Abenteuern in den Besiedelten Systemen berichtet habt – wir haben es sehr genossen, sie zu lesen! Wir sind uns der gemeldeten Absturzprobleme bei der PS5 bewusst und haben die Ursachen auf eine kleine Anzahl eingegrenzt. Wir beheben diese Probleme mit einem Hotfix, den wir noch diese Woche veröffentlichen wollen. Vielen Dank für eure Hinweise, wir halten euch auf dem Laufenden.“
32 Kommentare AddedMitdiskutieren
Es ist echt peinlich für Bethesda, dass sie diesen Hotfix nicht vor Release hingekriegt haben. Die Probleme müssen doch bekannt gewesen sein und eine Verschiebung um zwei Wochen wäre auch kein Ding gewesen.
Spiele es erneut auf PS5 Pro 32h hatte bisher ein Absturz…
Vorher hab ich es auf Xbox Series X gespielt, bis mir die Lust verließ durch bugs und der Performance, spielt sich auf PS5 Pro deutlich angenehmer da es den Enhanced Modus gibt, grafisch minimal besser wie der Qualitäts Modus und mit deutlich mehr fps, die in manchen Städten ganz schön schwangt akila City Z.b aber das war früher schon so.
Naja hotfix sind immer gut!
Also reicht die Pro auch noch nicht aus, dass man durch die Großstädte laufen kann? Das fand ich echt immer nervig auf der Series X, wenn so was im Performance Modus passiert.
Dann hoffe ich mal, dass das nächste Generation flüssig auf 60 FPS klappt.
Naja eigentlich schon… Du hast im Schnitt 100-120 fps je nach was du einstellst vrr usw.. Oder begrenzt es auf 60fps… Aber wenn du in akila city landest und rein läufst geht die fps schlagartig von ~110fps bis runter auf ~60fps und das merkst du schon die Schwankung, und begrenzt auf 60fps verhält es sich genauso.. Das ist einfach bethesda Das liegt denke ich mal an der engine und der schlechten optimierung
Immerhin hat man Fehler eingrenzen können. Darf trotzdem so nicht passieren. Ich meine die Spieler haben ja nicht irgendwelche Mechaniken missbraucht. Da ist man einfach von A nach B gelaufen und das Spiel friert ein oder stürzt ab.
Das hätte erst gar nicht passieren dürfen, aber gut das sie schnell darauf reagieren.