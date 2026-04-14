Starfield: Hotfix soll PS5-Abstürze beheben

Ein für die kommenden Tage angekündigter Hotfix für Starfield soll die Absturz-Probleme auf der Playstation 5 beheben.

Seit wenigen Tagen dürfen auch PlayStation 5-Spieler die weiten des ehemals Xbox-exklusiven Weltraum-Rollenspiels Starfield bereisen.

Leider trübten zum Start am 7. April einige Probleme die Spielerfahrung auf der SONY-Konsole, zu denen neben technischen Problemen und Speicherfehlern auch Abstürze gehörten.

Die Bethesda Game Studios sind sich der Probleme bewusst und geloben baldige Besserung. Um den abstürzen Herr werden zu können, soll in den kommenden Tagen ein Hotfix veröffentlicht werden:

„Vielen Dank, dass ihr uns an diesem Wochenende von euren Abenteuern in den Besiedelten Systemen berichtet habt – wir haben es sehr genossen, sie zu lesen! Wir sind uns der gemeldeten Absturzprobleme bei der PS5 bewusst und haben die Ursachen auf eine kleine Anzahl eingegrenzt. Wir beheben diese Probleme mit einem Hotfix, den wir noch diese Woche veröffentlichen wollen. Vielen Dank für eure Hinweise, wir halten euch auf dem Laufenden.“