Starfield: Hotfix stoppt Abstürze auf PS5 Pro – weiterer Patch folgt

Für Starfield wurde ein neuer Hotfix veröffentlicht, der gezielt Abstürze auf der PlayStation 5 Pro bei der Nutzung der Enhanced-Einstellungen behebt.
Der kurzfristig bereitgestellte Patch adressiert damit ein technisches Problem, das bei einigen Spielern zu Spielabstürzen geführt hat. Ziel ist es, die Stabilität der aktuellen Version auf der leistungsstärkeren PS5-Pro-Hardware zu verbessern.
Parallel arbeitet das Entwicklerteam bereits an einem weiteren Hotfix, der zusätzliche Abstürze sowie mögliche Einfrierprobleme auf der Standard-PlayStation-5-Version beheben soll. Dieser soll laut aktuellem Stand in der kommenden Woche erscheinen.
Das Team bedankt sich zudem bei der Community für das eingesendete Feedback, das zur schnellen Identifikation der Probleme beigetragen haben soll.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schwer vorstellbar, dass die Behebung die Käufe auf der PS5 anhebt. Es scheint so, als hätte das Spiel dort einfach keinen großen Markt.
Man hätte den anfänglichen Hype mitnehmen sollen, dann wären die verkäufe mutmaßlich dreimal so hoch.
Das sehe ich ähnlich. Das Image von Starfield ist ja mittlerweile sehr angeknackst, auch wenn ich meinen Spaß mit dem Spiel hatte. Gut möglich, dass es viele auch erst für 20 Euro im Sale mitnehmen. Immerhin ist das schon 2 1/2 Jahre alt.
Direkt zum Release hätte man vermutlich Zwei bis Drei Millionen Einheiten auf der Playstation verkauft. Selbst auf der Xbox hat sich Starfield trotz Game Pass über eine Million Mal verkauft.
Top, hier liefert Bethesda schnelle Arbeit.