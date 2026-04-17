Starfield: Hotfix stoppt Abstürze auf PS5 Pro – weiterer Patch folgt

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Image: Bethesda Softworks

Starfield: Hotfix für PlayStation 5 Pro behebt Abstürze bei Enhanced-Einstellungen.

Für Starfield wurde ein neuer Hotfix veröffentlicht, der gezielt Abstürze auf der PlayStation 5 Pro bei der Nutzung der Enhanced-Einstellungen behebt.

Der kurzfristig bereitgestellte Patch adressiert damit ein technisches Problem, das bei einigen Spielern zu Spielabstürzen geführt hat. Ziel ist es, die Stabilität der aktuellen Version auf der leistungsstärkeren PS5-Pro-Hardware zu verbessern.

Parallel arbeitet das Entwicklerteam bereits an einem weiteren Hotfix, der zusätzliche Abstürze sowie mögliche Einfrierprobleme auf der Standard-PlayStation-5-Version beheben soll. Dieser soll laut aktuellem Stand in der kommenden Woche erscheinen.

Das Team bedankt sich zudem bei der Community für das eingesendete Feedback, das zur schnellen Identifikation der Probleme beigetragen haben soll.

Quelle
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5 Kommentare Added

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  1. EdgarAllanFloh 123100 XP Man-at-Arms Silber | 17.04.2026 - 10:33 Uhr

    Schwer vorstellbar, dass die Behebung die Käufe auf der PS5 anhebt. Es scheint so, als hätte das Spiel dort einfach keinen großen Markt.

    1
      • EdgarAllanFloh 123100 XP Man-at-Arms Silber | 17.04.2026 - 10:41 Uhr
        Antwort auf Kugelblitz

        Das sehe ich ähnlich. Das Image von Starfield ist ja mittlerweile sehr angeknackst, auch wenn ich meinen Spaß mit dem Spiel hatte. Gut möglich, dass es viele auch erst für 20 Euro im Sale mitnehmen. Immerhin ist das schon 2 1/2 Jahre alt.

        0
      • LargeHenry 13340 XP Leetspeak | 17.04.2026 - 10:42 Uhr
        Antwort auf Kugelblitz

        Direkt zum Release hätte man vermutlich Zwei bis Drei Millionen Einheiten auf der Playstation verkauft. Selbst auf der Xbox hat sich Starfield trotz Game Pass über eine Million Mal verkauft.

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