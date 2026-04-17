Starfield: Hotfix stoppt Abstürze auf PS5 Pro – weiterer Patch folgt

Für Starfield wurde ein neuer Hotfix veröffentlicht, der gezielt Abstürze auf der PlayStation 5 Pro bei der Nutzung der Enhanced-Einstellungen behebt.

Der kurzfristig bereitgestellte Patch adressiert damit ein technisches Problem, das bei einigen Spielern zu Spielabstürzen geführt hat. Ziel ist es, die Stabilität der aktuellen Version auf der leistungsstärkeren PS5-Pro-Hardware zu verbessern.

Parallel arbeitet das Entwicklerteam bereits an einem weiteren Hotfix, der zusätzliche Abstürze sowie mögliche Einfrierprobleme auf der Standard-PlayStation-5-Version beheben soll. Dieser soll laut aktuellem Stand in der kommenden Woche erscheinen.

Das Team bedankt sich zudem bei der Community für das eingesendete Feedback, das zur schnellen Identifikation der Probleme beigetragen haben soll.