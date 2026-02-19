Starfield: Howard: Neue Inhalte sind kein 2.0, aber etwas für die Fans

Todd Howard hat im Kinda‑Funny‑Podcast bestätigt, dass Bethesda Game Studios an neuen Inhalten für Starfield arbeitet und schon bald darüber sprechen möchte. Er erklärte, dass Creator die kommenden Erweiterungen bereits vor Monaten gesehen hätten und das Team nun bereit sei, sie öffentlich vorzustellen.
Einen konkreten Termin nannte er bewusst nicht, machte aber deutlich, dass die Enthüllung nicht mehr lange auf sich warten lassen dürfte.
Gleichzeitig bremste Howard überzogene Erwartungen. Die neuen Inhalte seien kein „Starfield 2.0“ und würden das Spiel nicht grundlegend verändern. Stattdessen handle es sich um Erweiterungen, die das bestehende Erlebnis vertiefen und auf interessante Weise mit den Möglichkeiten des Weltraums spielen.
Howard betonte, dass diese Neuerungen vor allem jene Spieler ansprechen werden, die Starfield bereits lieben. Wer mit dem Spiel nicht warm geworden sei oder es als zu langsam oder zu langweilig empfand, werde durch die neuen Inhalte seine Meinung vermutlich nicht ändern.
Für Fans hingegen sei man sehr zufrieden mit dem, was man entwickelt habe, und freue sich darauf, es endlich zu zeigen.
Damit zeichnet Howard ein klares Bild: Die kommenden Inhalte sind eine Weiterentwicklung des bestehenden Spiels, keine Neuausrichtung. Bethesda ist überzeugt von dem, was entsteht – und die Enthüllung rückt näher.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gleich schön die Erwartungen der Spieler niedrig halten. Das ist gutes Marketing
Ja, irgendwie seltsam die Aussage😅
Er hat dazu gelernt, lamefield ist schon ein dank des Hypes gegen die Wand gefahren, nochmal will er das wohl nicht. 🤭😅
Geil
Das dämpft ja die Vorfreude, toll 😑.
Wetten, der ein oder andere Infinite Money Glitch ist auch auf der PS5 Version vorhanden. Oder hat mal wieder die Mod-Community die Arbeit für Bugthesda übernommen?
Bin echt gespannt wie Starfield auf der Playstation läuft und welche Unterschiede es gibt. Jetzt brauch ich nur noch einen Release Termin um es selbst herauszufinden.
Dieses Starfield 2.0 wurde auch nie von Bethesda in den Raum geworfen. Mal ganz abgesehen davon, dass es grundsätzlich kein 2.0 braucht, weil Starfield gut ist so wie es ist und eben kein kaputtes Spiel.
„Howard betonte, dass diese Neuerungen vor allem jene Spieler ansprechen werden, die Starfield bereits lieben.“
Musik in meinen Ohren. Dann scheinen sie Content genau für Leute wie mich zu liefern, die Starfield lieben und einfach nur mehr davon haben wollen.😍
Starfield 2.0 kommt von paar YT-Influencer die damals die neue Version spielen durften. Die haben aus den „Neuerungen“ ein Starfield 2.0 gemacht.
Mir egal, hatte schon auf der Xbox meinen Spaß mit Ladebildschirm Simulator Starfield. Ich freu mich einfach auf das Spiel.
Liegt an Bethesda was in Zukunft aus Starfield wird.
Es hätte tatsächlich was, wenn sie die Engine etwas angepasst hätten, wodurch die Ladezeiten etwas verringert werden. Auf jeden Fall scheint sich im Weltall aber etwas zu tun. Ich freue mich auch schon auf den neuen Content und werde dann einen NG+ Durchgang starten zuvor.
Selbst die Entwickler lassen das Spiel wohl fallen 😀
Also ich find die Aussage eigentlich ganz fair. Man fängt die Spieler wieder ein und dämpft die Erwartungen…also kann man nur positiv überrascht werden. Wer keinen Bock auf die 990 leeren Planeten und sinnlosen Tempel hat brauch sie nicht zu besuchen und kann sich auf die Mainstory und die Fraktionen konzentrieren. Starfield bleibt ein gutes RPG und wenn sie den ein oder anderen Ladebildschirm gekillt haben wäre das doch klasse.
Starfield wird aufgemotzt.
Und was macht die Motzfront von „Judäa“?
Motzen.
Irgendwelche Fragen? 😉
Da bin ich wohl ein Fan. Ich freu mich drauf 🙂
Selten das ein Howard mal so offen kommuniziert, worum es geht. Da will jemand nicht nochmal am Hype zerbrechen, verständlich.
Starfield ist ja so schon ein unfassbar starkes Spiel. So wird’s sogar noch besser. Sehr geil. Bin auf die Neuerungen sehr gespannt🤗🤗🤗
Er sagt mir also, dass ich den Key doch hätte weiterverkaufen sollen 😐