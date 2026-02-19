Starfield: Howard: Neue Inhalte sind kein 2.0, aber etwas für die Fans

Todd Howard hat im Kinda‑Funny‑Podcast bestätigt, dass Bethesda Game Studios an neuen Inhalten für Starfield arbeitet und schon bald darüber sprechen möchte. Er erklärte, dass Creator die kommenden Erweiterungen bereits vor Monaten gesehen hätten und das Team nun bereit sei, sie öffentlich vorzustellen.

Einen konkreten Termin nannte er bewusst nicht, machte aber deutlich, dass die Enthüllung nicht mehr lange auf sich warten lassen dürfte.

Gleichzeitig bremste Howard überzogene Erwartungen. Die neuen Inhalte seien kein „Starfield 2.0“ und würden das Spiel nicht grundlegend verändern. Stattdessen handle es sich um Erweiterungen, die das bestehende Erlebnis vertiefen und auf interessante Weise mit den Möglichkeiten des Weltraums spielen.

Howard betonte, dass diese Neuerungen vor allem jene Spieler ansprechen werden, die Starfield bereits lieben. Wer mit dem Spiel nicht warm geworden sei oder es als zu langsam oder zu langweilig empfand, werde durch die neuen Inhalte seine Meinung vermutlich nicht ändern.

Für Fans hingegen sei man sehr zufrieden mit dem, was man entwickelt habe, und freue sich darauf, es endlich zu zeigen.

Damit zeichnet Howard ein klares Bild: Die kommenden Inhalte sind eine Weiterentwicklung des bestehenden Spiels, keine Neuausrichtung. Bethesda ist überzeugt von dem, was entsteht – und die Enthüllung rückt näher.