Starfield: Howard spricht über neue Inhalte und die Zukunft des Spiels

Starfield für PlayStation 5 war immer geplant und Bethesda plant weitere Inhalte für das Rollenspiel, wie Todd Howard verraten hat.

Nach einer langen Funkstille ließ sich Bethesda Game Studios in die Karten schauen und zeigte, was Spieler von Starfield erwarten können. In einem neuen Interview liefert Todd Howard einen Überblick über die Zukunft des Rollenspiels.

Howard über Update‑Strategie, Community und PS5‑Port

Howard erklärt, wie Bethesda Starfield seit dem Launch weiterentwickelt hat: viele Quality‑of‑Life‑Updates, neue Fraktionsquests (Tracker’s Alliance), Creations‑Support und das kommende Terran Armada‑DLC. Das große April‑Update soll das Spiel stärker „meta“ verändern – also wie man es über 10, 50 oder 100 Stunden spielt, nicht nur einzelne Quests.

Zur Kommunikation sagt Howard, man habe bewusst eine ruhigere Phase eingelegt, um alles gebündelt anzukündigen, auch wenn das für die Community frustrierend gewesen sei.

Der PS5‑Port sei „immer geplant“ gewesen. Bethesda habe weiterhin eng mit PlayStation zusammengearbeitet (Fallout 76, Skyrim), und man habe die Version schon länger intern entwickelt. Jetzt sei einfach der richtige Zeitpunkt.

Interplanetares Reisen & Free Lanes-Update

Das neue Free‑Lanes‑System entstand aus dem Wunsch der Spieler, wirklich zwischen Himmelskörpern zu fliegen. Laut Howard war es technisch möglich, aber man musste entscheiden, wie viel Gameplay in „leerem Raum“ sinnvoll ist.

Free Lanes soll nun:

echtes Fliegen zwischen Planeten ermöglichen

Radar‑Hinweise und optionale Begegnungen bieten

Autopilot‑Reisen erlauben, während man sich im Schiff bewegt

Howard betont, dass man Leere und Ereignisdichte sorgfältig ausbalancieren musste, damit es sich wie echter Raum anfühlt und nicht wie ein Freizeitpark.

Langfristige Zukunft

Nach dem großen Update und dem Terran‑Armada‑DLC soll es „definitiv mehr“ geben. Bethesda hat eine lange Liste weiterer Features und Inhalte für Starfield, ist aber noch unsicher, wie diese gebündelt oder einzeln erscheinen.