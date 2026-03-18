Starfield: Howard spricht über neue Inhalte und die Zukunft des Spiels

Nach einer langen Funkstille ließ sich Bethesda Game Studios in die Karten schauen und zeigte, was Spieler von Starfield erwarten können. In einem neuen Interview liefert Todd Howard einen Überblick über die Zukunft des Rollenspiels.
Howard über Update‑Strategie, Community und PS5‑Port
Howard erklärt, wie Bethesda Starfield seit dem Launch weiterentwickelt hat: viele Quality‑of‑Life‑Updates, neue Fraktionsquests (Tracker’s Alliance), Creations‑Support und das kommende Terran Armada‑DLC. Das große April‑Update soll das Spiel stärker „meta“ verändern – also wie man es über 10, 50 oder 100 Stunden spielt, nicht nur einzelne Quests.
Zur Kommunikation sagt Howard, man habe bewusst eine ruhigere Phase eingelegt, um alles gebündelt anzukündigen, auch wenn das für die Community frustrierend gewesen sei.
Der PS5‑Port sei „immer geplant“ gewesen. Bethesda habe weiterhin eng mit PlayStation zusammengearbeitet (Fallout 76, Skyrim), und man habe die Version schon länger intern entwickelt. Jetzt sei einfach der richtige Zeitpunkt.
Interplanetares Reisen & Free Lanes-Update
Das neue Free‑Lanes‑System entstand aus dem Wunsch der Spieler, wirklich zwischen Himmelskörpern zu fliegen. Laut Howard war es technisch möglich, aber man musste entscheiden, wie viel Gameplay in „leerem Raum“ sinnvoll ist.
Free Lanes soll nun:
- echtes Fliegen zwischen Planeten ermöglichen
- Radar‑Hinweise und optionale Begegnungen bieten
- Autopilot‑Reisen erlauben, während man sich im Schiff bewegt
Howard betont, dass man Leere und Ereignisdichte sorgfältig ausbalancieren musste, damit es sich wie echter Raum anfühlt und nicht wie ein Freizeitpark.
Langfristige Zukunft
Nach dem großen Update und dem Terran‑Armada‑DLC soll es „definitiv mehr“ geben. Bethesda hat eine lange Liste weiterer Features und Inhalte für Starfield, ist aber noch unsicher, wie diese gebündelt oder einzeln erscheinen.
38 Kommentare AddedMitdiskutieren
Lieber so als umgekehrt. Wenn’s Sony sich exklusiv geholt hätte dann gäbe es immer noch keine Xbox Version.
„Nach dem großen Update und dem Terran‑Armada‑DLC soll es „definitiv mehr“ geben. Bethesda hat eine lange Liste weiterer Features und Inhalte für Starfield, ist aber noch unsicher, wie diese gebündelt oder einzeln erscheinen.“
Na da darf man gespannt sein. Dieses sowieso schon großartige Spiel ist wie ein guter Wein, wird immer besser💚💚💚
Mal sehen, was sie sonst noch hinzufügen werden über die Jahre.
Ich persönlich glaube nicht mehr an einen großen oder langfristigen Support für Starfield.
Jetzt wird vermutlich noch etwas Geld mit dem PS5-Release und neuen DLCs verdient und was kommt dann? Wenn ich an die ursprünglich versprochene Update-Frequenz denke und mir anschaue, was bislang tatsächlich geliefert wurde, ist das doch ziemlich überschaubar.
Ich selbst habe das Spiel nach knapp 15 Stunden abgebrochen. Für mich ist das eines Bethesda-Titels schlicht nicht würdig.
Ich glaube, dass ich es tzdm nicht spielen werde. Irgendwie hab ich gar keinen Bock auf das Game.
Mega geil.
Dito… Aber ich hab mit „Games von Todd“ allgemein kaum Berührungspunkte