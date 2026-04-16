Starfield: In Taiwan für Nintendo Switch 2 eingestuft

Starfield ist auf der Website des taiwanischen Entertainment Software Rating Information Boards mit einer neuen Plattform gelistet worden. Neben den bekannten Versionen für PC, Xbox Series X und S sowie PlayStation 5 wird dort auch eine Fassung für die Nintendo Switch 2 aufgeführt.

Auffällig ist das angegebene Veröffentlichungsdatum. Für mehrere Plattformen, darunter auch die PlayStation-5-Version, wird der 15. April genannt. Dieses Datum gilt als fehlerhaft, wodurch Zweifel an der Richtigkeit des gesamten Eintrags entstehen.

Berichte über eine mögliche Umsetzung für die Nintendo Switch 2 gab es bereits zuvor. Anfang des Jahres hieß es, eine entsprechende Version könnte verschoben worden sein oder möglicherweise nicht erscheinen. Offizielle Informationen dazu liegen weiterhin nicht vor.

Unabhängig davon ist Starfield erst vor wenigen Tagen für die PlayStation 5 erschienen. In diesem Zusammenhang wurden vermehrt technische Probleme gemeldet, darunter Performance-Schwächen und Abstürze. Das Entwicklerstudio hat sich dazu öffentlich geäußert.

Eine Bestätigung für eine Veröffentlichung auf der Nintendo Switch 2 steht weiterhin aus. Der aktuelle Eintrag liefert dafür keinen gesicherten Nachweis.