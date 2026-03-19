Starfield: Insider macht Hoffnung auf Nintendo Switch 2-Version

Bethesda arbeitet weiterhin an Starfield für Nintendo Switch 2, die Entwicklung verlief jedoch bisher nicht reibungslos.

Die Starfield-Version für Nintendo Switch 2 befindet sich weiterhin in Entwicklung. Laut Berichten vom Insider „NateTheHate“ verläuft der Prozess bisher nicht reibungslos, weshalb Bethesda vorsichtig optimistisch bleibt.

Entwickler und Fans hoffen, dass technische Hürden überwunden und die Version für die Switch 2 eines Tages veröffentlicht werden kann. Details zu einem möglichen Erscheinungstermin gibt es bislang nicht, doch das Projekt wird weiterhin aktiv betreut.

Bethesda scheint großen Wert darauf zu legen, dass die Qualität der Switch-Version den Standards der bestehenden Starfield-Editionen auf PC und Konsolen entspricht, auch wenn dies zusätzliche Entwicklungszeit erfordert.