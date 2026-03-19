Starfield: Insider macht Hoffnung auf Nintendo Switch 2-Version

Die Starfield-Version für Nintendo Switch 2 befindet sich weiterhin in Entwicklung. Laut Berichten vom Insider „NateTheHate“ verläuft der Prozess bisher nicht reibungslos, weshalb Bethesda vorsichtig optimistisch bleibt.
Entwickler und Fans hoffen, dass technische Hürden überwunden und die Version für die Switch 2 eines Tages veröffentlicht werden kann. Details zu einem möglichen Erscheinungstermin gibt es bislang nicht, doch das Projekt wird weiterhin aktiv betreut.
Bethesda scheint großen Wert darauf zu legen, dass die Qualität der Switch-Version den Standards der bestehenden Starfield-Editionen auf PC und Konsolen entspricht, auch wenn dies zusätzliche Entwicklungszeit erfordert.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Im Handheld Modus sollte es kritisch werden 🤔.
Würde ich gut finden. Je erfolgreicher das Spiel wird, umso besser.😊
Macht ja auch irgendwie Sinn. Wenn man die exklusiven Spiele für den schnellen Dollar opfert dann kann man es auch gleich überall veröffentlichen und nicht nur für einen der einstigen Konkurrenten.
Das ist schon etwas arg überspitzt formuliert. Starfield ist nun 2 1/2 Jahre draußen und ich würde behaupten, jeder Interessierte auf Xbox oder PC hat es sich bereits zugelegt. Nach dieser langen Zeit „Exklusivität“ eine Portierung durchzuführen, würde ich nun nicht als schnellen Dollar bezeichnen.
Ich kenne die Pros und Kontras von exklusiven Titeln. IMHO sind zeitexklusive Titel der beste Kompromiss, um allen Seiten möglichst gerecht zu werden.
Portierungen bestehender Titel sind nunmal die schnellste Möglichkeit Geld zu verdienen weil sie im Vergleich zu neuen Entwicklungen erheblich weniger Kosten verursachen. Wenn Sony morgen sein portstudio beauftragt Spiele wie Spiderman, TLoU oder GoW für Xbox & Switch zu portieren machen sie damit ebenfalls schnelles Geld – zu Lasten der eigenen Plattform. Meiner Meinung nach macht es einfach keinen Sinn Spiele wie ein Starfield, Halo CE Remake, Fable und Forza auf Playstation zu veröffentlichen und dabei die Switch 2 nicht oder später zu versorgen. Mach es halt gleich richtig 😀
Ich würde zustimmen, dass es Sinn macht, wenn möglich alle Plattformen mitzunehmen, wenn man Multi geht. Aber was Aufwand und Zeit, quasi die Kosten, angeht, muss man das schon separat betrachten. Wurden Plattformen von Anfang an mit bedacht und was sind die Limitierungen der jeweiligen Plattform. Eine Portierung von Starfield zur Switch 2 wird auf jeden Fall komplex sein und nicht gerade günstig. Damit einher geht dann auch eine ordentliche zeitliche Verzögerung.
Soll nun die Playstation Portierung warten, bis die Switch 2 Portierung bereit steht? IMHO klares Nein. Wenn schon müsste man zukünftig dafür sorgen, dass ein Switch 2 Port von Anfang an mit geplant wird, um die Portierungszeit gering zu halten.
Zu Sony: ich habe lange Zeit angenommen, dass Sony nun auch voll auf den Multiplattform Zug springt. Durch die inoffizielle Aufkündigung von PC Ports hat sich das nun als nicht mehr realistisch herausgestellt. Ich mag hier Sonys Strategie nicht verstehen, denn eigentlich sollte man bei steigenden Kosten für AAA Entwicklung die Märkte vergrößern, nicht verkleinern. Die Zukunft wird es zeigen, aber ich glaube nicht, dass das die richtige Strategie ist.
Nintendo Fans freuen sich bestimmt schon drauf.😅
Das wäre schön für die Switch 2 Spieler.
Würde gerne sehen was DLSS draus macht.