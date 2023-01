Starfield: Insider verrät Release-Termin

Autor:, in / Starfield

Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte! Ein Insider hat nun bekannt gegeben, dass Starfield am 23. März 2023 erscheinen wird. Die Daten bekräftigt er mit einem Eintrag beim Keyseller „CDKeys“, der ebenfalls Starfield für den 23. März listet.

Doch dieses Gerücht ist mit äußerster Vorsicht zu genießen und könnte ebenso nur ein Platzhalter sein. Dennoch sind Zahlenspiele wie 23.03.23 bei Veröffentlichungen von Spielen bei Publishern sehr beliebt und zuvor sollte Starfield eigentlich am 11.11.22 erscheinen. Es könnte also etwas dran sein, wenn man lange genug in die Sterne und etwas verblendet zurück auf den Termin schaut.

Hoffen wir nur, dass es am Ende nicht der 24.04.2024 wird.