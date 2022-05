Starfield: Ist ein ziemlich geiles Spiel sagt Stephen Ford

Autor:, in / Starfield

Mit Spielreihen wie The Elder Scrolls oder Fallout schaffte Bethesda Games Studios in der Vergangenheit riesige und fantastische Welten, die voller Leben, Details und unendlich vielen Spielstunden steckten.

Doch die Spiele waren nicht immer frei von Fehlern, was vielleicht der Komplexität, Größe und auch der Engine geschuldet sein mag.

Könnte Starfield ebenfalls einen verbuggten Launch erleben? Die Sorge ist jedenfalls da und war auf Twitter Thema.

So schrieb ein User an den Schauspieler Stephen Ford gerichtet, dass der Hype um Starfield groß sei und er es kaum erwarten könne, bis es Compilation-Videos zum Spiel gebe, in denen die ganzen Bugs gezeigt werden. Schließlich sei es ja ein Spiel von Bethesda.

Stephen Ford, der angeblich eine Sprechrolle in Starfield hat, antwortete auf die Besorgnis und sagte „nee, das Spiel ist ziemlich geil“.

Ob Starfield wirklich geil und zum Launch weniger fehlerbehaftet sein wird, dass erfahren wir erst am 11. November 2022, wenn das Rollenspiel auf Konsolen exklusiv für die Xbox und darüber hinaus auch für den PC erscheinen wird. Abonnenten des Xbox Game Pass können Starfield direkt zum Release ohne zusätzliche Kosten spielen.