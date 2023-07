Starfield: Kalaschnikow auf Screenshot entdeckt

Autor:, in / Starfield

Im Netz wurden zwei Screenshots aus dem für Konsolen Xbox exklusiven Rollenspiel Starfield geleakt.

Auf dem ersten Bild ist lediglich ein Ladebildschirm zu sehen. Wie man es von vielen Spielen her kennt, sind am Bildschirmrand Tipps und Hinweise zu sehen. Der eingeblendete Tipp informiert in diesem Fall darüber, dass beim Schießen aus der Hüfte mit der Fertigkeit „Zielen“ die Genauigkeit und Reichweite erhöht werden kann.

Im Weltraum hört euch niemand ballern. Außer vielleicht, ihr habt eine AK im Anschlag. So führt die Spielfigur auf einem weiteren Screenshot beim Looten eine Kalaschnikow mit sich. Im Spiel wird diese Waffe also neben modernen Weltraum-Wummen zu finden sein. Um welches AK-Modell es sich tatsächlich handelt, vermögen wir nicht zu sagen.

Ein Hinweis am oberen Bildschirm informiert weiterhin darüber, dass die Schnellreise direkt über das Missionsmenü ausgeführt werden kann.