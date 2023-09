Starfield: Kostenlose Xbox-Avatar-Klamotten verfügbar

Autor:, in / Starfield

So manch einer hat wohl vergessen, dass die Xbox auch eigene Avatare hat, die ihr in vielen Bereichen selbst anpassen und in eurem Profil verwenden könnt.

Die neuen kostenlosen Starfield-Klamotten geben euch vielleicht wieder einen Anreiz, euer Konterfei mal wieder einen Besuch abzustatten und ihm oder ihr ein neues Aussehen zu verpassen.

Startet dazu die Avatar-App auf eurer Konsole oder sucht im Dashboard nach der entsprechenden Werbekachel, um euch ein Hoodie und ein T-Shirt kostenlos abzuholen. Beide Gegenstände sind in Schwarz und weiß verfügbar.