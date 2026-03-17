Starfield: Kostenloses Free Lanes Update bringt Reisemodus, X-Tech und mehr

Starfield erweitert die Galaxie mit dem Free Lanes-Update: Freie Routen, X-Tech, neue Außenposten und mehr sind ab dem 7. April erhältlich.

Mit dem Free Lanes-Update erhalten Spieler von Starfield ab dem 7. April eine Vielzahl kostenloser Neuerungen, die das Erkunden der Besiedelten Systeme noch flexibler und abwechslungsreicher gestalten.

Das Update führt den frei wählbaren Reisemodus ein: Ihr könnt nun zwischen Planeten innerhalb eines Systems fliegen, euer Schiff anpassen, mit Crewmitgliedern interagieren und Werkbänke nutzen, alles während ihr unterwegs seid. Dynamische Orte und zufällige Begegnungen sorgen dafür, dass jede Reise neue Überraschungen bereithält.

Eine zentrale Neuerung ist X-Tech, eine Ressource, mit der Waffen, Ausrüstung und Schiffe individuell verbessert werden können. Legendäre Effekte lassen sich jetzt neu auswürfeln oder direkt auswählen, einschließlich einer neuen Stufe 4 mit mächtigen Modifikatoren wie „Saboteur“, „Leichtsinn“ oder „Rätselhaft“.

Außerdem wurden die Qualitätsstufen für Ausrüstung erweitert, und das neue Schiffsoptimierungsterminal erlaubt die Anpassung von Schild, Waffen, Antrieb und Grav-Antrieb direkt im Reisemodus.

Auch die Außenposten erhalten umfangreiche Verbesserungen. Mit dem gemeinsamen Außenposten-Behälter sind Ressourcen überall verfügbar, während das neue Datenbank-System Planeten, Ressourcen, Rezepte und Fundorte zentral speichert.

Ein neues Haustier, der niedliche Tausendwal, bringt Leben in eure Basen, und mit dem Mondspringer gibt es ein neues Landfahrzeug für schwer zugängliches Terrain.

Luxuriöse Asteroidenbasen, neue Schiffs- und Modul-Optionen sowie 27 Actionhelden aus dem Koloniekrieg erweitern die spielbaren Möglichkeiten zusätzlich.

Free Lanes optimiert zudem das Fortschrittssystem: Sternenblutkräfte lassen sich mit Quantum-Essenz steigern, neue Gegner-Modifikatoren erhöhen die Herausforderung, und neue Waffenskins, Elite-Crewmitglieder wie Muria Siarkiewicz, Fotomodus-Posen und Kamerafunktionen verbessern das Spielerlebnis.

Das Update bietet somit sowohl für Entdecker, Kämpfer und Bastler zahlreiche neue Optionen, um die Galaxie individuell zu erleben.

Neben dem kostenlosen Update wird am 7. April auch der kostenpflichtige Story-DLC Terran Armada erhältlich sein.