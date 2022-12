Starfield: Lead Quest Designer Will Shen spricht über seine Arbeit

In der ersten Ausgabe von „Constellation Questions“ hat Game Director Todd Howard über Starfield gesprochen. In der zweiten Ausgabe tauchte Lead Quest Designer Will Shen in die Quests ein, die euch in Starfield erwarten, wie wir bereits berichtet haben.

In unseren ausführlichen Berichte zur zweiten Constellation Questions-Ausgabe erfahrt ihr mehr, wie zufällige Begegnungen auf den unzähligen Planeten funktionieren, wie NPCs und Begleiter auf eure Entscheidungen reagieren, ob ihr eigentlich allen Fraktionen in einem Durchlauf beitreten könnt und vieles mehr.

Die Anpassungsmöglichkeiten und den Outpost-Editor haben wir euch hier ausführlich vorgestellt. Des Weiteren zeigen wir euch das breit gefächerte Skill- und Craft-System und den umfangreichen Charakter-Editor. Noch mehr spannende Details gibt es hier.

Jetzt hat Bethesda ein neues Interview veröffentlicht, in dem Will Shen von den Bethesda Game Studios und Lead Quest Designer bei Starfield, genauer vorgestellt wird. Dazu wurde ein neuer Screenshot aus dem Spiel gezeigt, der die Neon-Beleuchtung in einem Stadtviertel zeigt:

Hier gibt es einen kleinen Auszug aus dem Interview:

Wie sieht ein normaler Arbeitstag für dich als Quest Designer bei den Bethesda Game Studios aus?

„Ich bin verantwortlich für das Schreiben, Skripting und die allgemeine Implementierung der Hauptquest sowie der generellen Überprüfung unserer Questinhalte. Die Hälfte meines Tages verbringe ich normalerweise mit der Beantwortung der Fragen von Designern und anderen Abteilungen, die sich um die Funktionsweise des Spiels drehen, und mit der Lösung all der kleinen Probleme, die auftauchen, wenn wir versuchen, unsere Ideen in die Tat umzusetzen. Die andere Hälfte verbringe ich mit dem abwechselndem Starrren auf meine zwei Monitore: Auf dem einen ist unser Toolset offen (das Creation Kit) und auf dem anderen ein Dokument mit all meinen Dialogen. Ich visualisiere die Hauptquest ausgiebig in meinem Kopf, bevor ich sie via Creation Kit ins Spiel bringe. Das Wechselspiel zwischen dem Aushelfen an anderer Stelle und der Implementierung setzt mich oft unter Zeitdruck, weshalb es gut ist, das komplette Bild im Kopf zu haben, um zwischen der Beantwortung von Nachrichten und der Teilnahme an Meetings Inhalte einfacher zu erschaffen.“

Woran arbeitest du als Nächstes?

„Worauf bist du am meisten gespannt? Ich kann’s kaum erwarten, dass die Leute die Hauptquest von Starfield spielen und alle Mitglieder der Constellation treffen, also der zentralen Fraktion der Geschichte. Wir wollten dieses Gefühl des gemeinsamen Abenteuers und des Optimismus einfangen, das Teil der frühen Erkundung des Weltraums war, in den Zeiten der Mondlandung und der Apollo-Missionen.“

Gehst du in Starfield anders an das Quest Design heran als bei früheren BGS-Spielen, an denen du gearbeitet hast?

„Ich denke, dass wir beim Quest Design für Starfield deutlich zu unseren Oldschool-Rollenspielwurzeln zurückgekehrt sind: Viele Dialogoptionen, die sich aus den Fertigkeiten der Spieler:innen und dem Hintergrund ergeben, eine Vielfalt an Aktivitäten in und außerhalb des Kampfes sowie die Darstellung unseres brandneuen Settings auf eine Weise, bei der signalisiert wird, wohin man gehen muss, um die Art von Geschichten zu erleben, die man erleben möchte. Wir haben wirklich versucht, auf all unsere früheren Titel zurückzugreifen, um Quests zu kreieren, die uns begeistern.“

Gibt es irgendwelche neue Features in Starfield, die dich total beeindrucken oder auf die du dich besonders freust?

„Alles, was wir die Spieler bauen lassen, ist supercool, und ich glaube, dass Leute, die sich gerne in Individualisierungsoptionen knien, genau das das ganze Spiel über tun werden.“

Hat Starfield dir irgendwelche besonderen Möglichkeiten beschert, die du zuvor beim Quest Design nicht hattest?

„Zweifellos den Weltraum an sich mit seinen Raumschiffen und -reisen, aber auch die Möglichkeit, über metaphysische Fragen zu sprechen wie „Woraus besteht das Universum? Was kommt als Nächstes für die Menschheit?“ und so weiter.“