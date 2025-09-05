Starfield: Mysteriöse Nachricht zum zweijährigen Jubiläum

9 Autor: , in News / Starfield
Übersicht
Image: Bethesda Softworks

Bethesda scheint sich auf ein großes Update mit mysteriösen Ereignissen in Starfield vorzubereiten. Kommt jetzt ein Sonnensturm?

Zum zweijährigen Jubiläum von Starfield (Release: 6. September 2023) hat Bethesda tatsächlich für Gesprächsstoff gesorgt – und zwar mit einer mysteriösen Ankündigung, die viele Fans als versteckte Botschaft verstehen.

In einem Entwickler-Spotlight bestätigte Creative Producer Tim Lamb bereits, dass eine zweite große Story-Erweiterung in Arbeit ist! Offiziell gibt es keine Story-Details, aber ein bereits zuvor entdecktes Patent mit dem Namen „Starborn“ deutet auf eine neue, geheimnisvolle Fraktion oder Handlung hin.

Neben dem DLC sind kostenlose Updates geplant, die u. a. das Weltraum-Gameplay deutlich verbessern sollen – Gerüchte sprechen von einem „Cruise Mode“ für interaktive Raumflüge statt statischer Ladebildschirme.

Die Jubiläumsbotschaft war jedenfalls kein klassischer Trailer, sondern eher ein Teaser zwischen den Zeilen: Terran Armada.

Wie ihr hier sehen könnt:

Das alles lässt Raum für Spekulationen, was wirklich im Starfield DLC 2 passieren könnte und, ob der DLC zeitgleich mit einer PS5- oder Switch‑2-Version erscheinen wird, wie Insider vermuten? Was denkt ihr?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Starfield

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. DBGH miLKa 9130 XP Beginner Level 4 | 05.09.2025 - 17:28 Uhr

    Also ich freue mich drauf. Das Spiel wird von viele gehatet aber ich hatte echt viel Spass damit und es spricht mich total an.

    1
    • Kreator78 41040 XP Hooligan Krauler | 05.09.2025 - 18:30 Uhr
      Antwort auf DBGH miLKa

      Eigentlich wird es nur von ps usern gehatet. Warte mal den Release auf ps5 ab. Dann geht das game durch die decke und plötzlich ist es mega awesome. Alleine der Schiffbaupart könnte ein eigenständiges Spiel sein.

      Mega

      3
  2. shadow moses 398330 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 05.09.2025 - 17:38 Uhr

    Jedes Update ist willkommen. Auch nach 270 Stunden macht es noch Spaß. Vor dem nächsten DLC wird das geniale NG+ angegangen.🙂

    1
  3. Gunslinger 16050 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 05.09.2025 - 17:45 Uhr

    Ich bin großer Fan der Bethesda RPGs, bin aber leider mit starfield so gar nicht warm geworden. Find‘s aber trotzdem schön, dass das Game weiterhin supported wird.

    0
  5. Kreator78 41040 XP Hooligan Krauler | 05.09.2025 - 18:28 Uhr

    Misteriöserweise geht seit 3 Tagen bei mir die Verbindung zu Bethesda.net nicht

    0
  6. Katanameister 192040 XP Grub Killer Man | 05.09.2025 - 18:58 Uhr

    Das mit dem „Wegfall“ der Ladebildschirme liest sich sehr gut, bin mal gespannt wie es aussehen wird.

    0
    • Nichtskoennr 11065 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 05.09.2025 - 20:39 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Oh ja das war beim andocken immer echt nervig die Ladebildschirme zu sehen. Aber Spaß hatte ich trotzdem mit dem Spiel

      0
  7. danbu 57150 XP Nachwuchsadmin 7+ | 05.09.2025 - 20:53 Uhr

    Auch schon wieder 2 Jahre. Die Zeit fliegt dermaßen…

    0

Hinterlasse eine Antwort