Starfield: Mysteriöse Nachricht zum zweijährigen Jubiläum

Zum zweijährigen Jubiläum von Starfield (Release: 6. September 2023) hat Bethesda tatsächlich für Gesprächsstoff gesorgt – und zwar mit einer mysteriösen Ankündigung, die viele Fans als versteckte Botschaft verstehen.
In einem Entwickler-Spotlight bestätigte Creative Producer Tim Lamb bereits, dass eine zweite große Story-Erweiterung in Arbeit ist! Offiziell gibt es keine Story-Details, aber ein bereits zuvor entdecktes Patent mit dem Namen „Starborn“ deutet auf eine neue, geheimnisvolle Fraktion oder Handlung hin.
Neben dem DLC sind kostenlose Updates geplant, die u. a. das Weltraum-Gameplay deutlich verbessern sollen – Gerüchte sprechen von einem „Cruise Mode“ für interaktive Raumflüge statt statischer Ladebildschirme.
Die Jubiläumsbotschaft war jedenfalls kein klassischer Trailer, sondern eher ein Teaser zwischen den Zeilen: Terran Armada.
Wie ihr hier sehen könnt:
Celebrating two incredible years in the #Starfield. 🌌
Thank you to everyone who has explored the Settled Systems with us. We look forward to the adventures yet to come. pic.twitter.com/AeWN8DVlO2
— Starfield (@StarfieldGame) September 5, 2025
Das alles lässt Raum für Spekulationen, was wirklich im Starfield DLC 2 passieren könnte und, ob der DLC zeitgleich mit einer PS5- oder Switch‑2-Version erscheinen wird, wie Insider vermuten? Was denkt ihr?
Also ich freue mich drauf. Das Spiel wird von viele gehatet aber ich hatte echt viel Spass damit und es spricht mich total an.
Eigentlich wird es nur von ps usern gehatet. Warte mal den Release auf ps5 ab. Dann geht das game durch die decke und plötzlich ist es mega awesome. Alleine der Schiffbaupart könnte ein eigenständiges Spiel sein.
Mega
Jedes Update ist willkommen. Auch nach 270 Stunden macht es noch Spaß. Vor dem nächsten DLC wird das geniale NG+ angegangen.🙂
Ich bin großer Fan der Bethesda RPGs, bin aber leider mit starfield so gar nicht warm geworden. Find‘s aber trotzdem schön, dass das Game weiterhin supported wird.
Wohl ein neuer DLC.
Misteriöserweise geht seit 3 Tagen bei mir die Verbindung zu Bethesda.net nicht
Das mit dem „Wegfall“ der Ladebildschirme liest sich sehr gut, bin mal gespannt wie es aussehen wird.
Oh ja das war beim andocken immer echt nervig die Ladebildschirme zu sehen. Aber Spaß hatte ich trotzdem mit dem Spiel
Auch schon wieder 2 Jahre. Die Zeit fliegt dermaßen…