Starfield: Mysteriöse Nachricht zum zweijährigen Jubiläum

Bethesda scheint sich auf ein großes Update mit mysteriösen Ereignissen in Starfield vorzubereiten. Kommt jetzt ein Sonnensturm?

Zum zweijährigen Jubiläum von Starfield (Release: 6. September 2023) hat Bethesda tatsächlich für Gesprächsstoff gesorgt – und zwar mit einer mysteriösen Ankündigung, die viele Fans als versteckte Botschaft verstehen.

In einem Entwickler-Spotlight bestätigte Creative Producer Tim Lamb bereits, dass eine zweite große Story-Erweiterung in Arbeit ist! Offiziell gibt es keine Story-Details, aber ein bereits zuvor entdecktes Patent mit dem Namen „Starborn“ deutet auf eine neue, geheimnisvolle Fraktion oder Handlung hin.

Neben dem DLC sind kostenlose Updates geplant, die u. a. das Weltraum-Gameplay deutlich verbessern sollen – Gerüchte sprechen von einem „Cruise Mode“ für interaktive Raumflüge statt statischer Ladebildschirme.

Die Jubiläumsbotschaft war jedenfalls kein klassischer Trailer, sondern eher ein Teaser zwischen den Zeilen: Terran Armada.

Wie ihr hier sehen könnt:

Celebrating two incredible years in the #Starfield. 🌌 Thank you to everyone who has explored the Settled Systems with us. We look forward to the adventures yet to come. pic.twitter.com/AeWN8DVlO2 — Starfield (@StarfieldGame) September 5, 2025

Das alles lässt Raum für Spekulationen, was wirklich im Starfield DLC 2 passieren könnte und, ob der DLC zeitgleich mit einer PS5- oder Switch‑2-Version erscheinen wird, wie Insider vermuten? Was denkt ihr?