Starfield: Neue Erweiterung und Update in Arbeit – Gerücht

Nicht nur ein Update mit Verbesserungen soll für Starfield in Arbeit sein, auch eine neue Erweiterung.

Hinter den Kulissen von Starfield arbeitet Bethesda Game Studios offenbar an einem größeren Update für das Rollenspiel. Neuste Gerüchte besagen: Es gab bereits einen geheimen Showcase hinter verschlossener Tür, bei dem einige der Pläne zu sehen waren.

Windows Central hat seine Quellen befragt und weitere Informationen dazu erhalten. Manche seien aber auch nicht ganz klar, daher sollte man besonders skeptisch sein.

Beim Update soll es vor allem um Verbesserungen im Bereich der Raumfahrt gehen: Anstelle der bisherigen, von Ladebildschirmen geprägten Flugsysteme soll künftig ein freieres und kontinuierlicheres Fluggefühl entstehen.

Auch andere Mechaniken rund um die Erkundung und das Reisen im All sollen überarbeitet und erweitert werden.

Um diese Neuerungen zu ermöglichen, habe die Creation Engine umfassende technische Upgrades erhalten, die nicht nur Starfield, sondern auch zukünftigen Spielen zugutekommen sollen. Ein Wechsel auf die Unreal Engine steht zumindest bei Starfield nicht an.

Weiterhin soll das Spiel im nächsten Jahr nicht nur für PlayStation 5, sondern auch für Nintendo Switch 2 erscheinen. Entsprechende Optimierungen für die Unterstützung schwächerer Geräte soll es bereits gegeben haben.

Die geplante Erweiterung hingegen wurde von 2025 auf die erste Hälfte 2026 verschoben, wobei manche Quellen sogar ein späteres Release im selben Jahr erwarten.