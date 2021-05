Starfield: Neue HD-Screenshots angeblich geleaked

Bevor die News startet, hier eine Spoiler-Warnung vorab! Wenn ihr euch nichts vorweg nehmen lassen wollt, solltet ihr diese News nicht lesen!

Für das heiß erwartete Science-Fiction-RPG Starfield sind neue HD-Screenshots aufgetaucht. Diese zeigen in hoher Auflösung Teile der Raumstation und die First-Person Perspektive. Ebenfalls könnt ihr den Bildern entnehmen, wie das HUD wahrscheinlich aussehen wird und ihr bekommt einen etwas detaillierteren Blick auf einen Helm. Diese Screenshots sind allerdings nicht ganz so hoch aufgelöst.

Die Bilder wurden von Bethesda Insider Skullzi auf seinem Twitter-Account veröffentlicht. Er sagt aber auch, dass die Screenshots aus einem frühen Entwickler-Build aus dem Jahre 2018 sind.

I just want to say all the new leaks you will be seeing today and in the immediate future will most likely be from the early 2018 build, same as before.

That is all I will say.

— SKULLZI 💀🎮 (@SkullziTV) May 14, 2021