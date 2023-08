Starfield: Neues Gameplay in Köln präsentiert

Heute Morgen haben Todd Howard und Phil Spencer den bisher größten Xbox-Stand eröffnet. Für Besucher wurde eigens ein Theater mit 300 Sitzplätzen zum Zwecke einer speziellen Starfield-Präsentation errichtet.

Spencer wies auch auf die 30 spielbaren Spiele und 150 Demostationen hin, die man auf dem 50.000 Quadratmeter großen Standfläche vorfindet. Mit Towerborne, Forza Motorsport 8 und Stalker 2 nannte er einige Titel des Xbox Stands.

Nachdem Spencer Todd Howard, Game Director von Starfield, vorstellte, dankte er den Spielern für ihren Support und sprach darüber, wie toll es sei ein Teil von Xbox zu sein.

„Danke für all eure Unterstützung – für die Spiele, die wir im Laufe der Jahre gemacht haben, und besonders für dieses. Wir haben uns über einen langen Zeitraum hinweg richtig ins Zeug gelegt, und es ist einfach ein ganz besonderes Spiel für uns.“

„Außerdem ist es großartig, Teil von Xbox zu sein – hierher zu kommen und diesen riesigen Stand und ihre Unterstützung zu sehen. Wie Phil schon sagte, kennen wir uns schon sehr lange, wir haben vor über 20 Jahren mit der Zusammenarbeit am ursprünglichen Morrowind für die Xbox begonnen. Es war also eine lange Reise, und es fühlt sich so an, als würde sie in einem Spiel wie diesem gipfeln, dass wir in vielerlei Hinsicht nicht hätten entwickeln können, ohne diese anderen Spiele zu machen. Wir hoffen also, dass es euch gefällt!“