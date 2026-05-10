Starfield: Neues Update mit Crash-Fixes und Stabilitätsverbesserungen angekündigt

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Image: Bethesda Softworks

Starfield plant Update mit Verbesserungen für Stabilität und Gameplay.

Für Starfield ist in der kommenden Woche ein neues Update geplant, das auf allen Plattformen veröffentlicht werden soll. Der Fokus liegt dabei klar auf Stabilität und Fehlerbehebungen.

Das Update soll mehrere Absturzprobleme adressieren und die allgemeine Performance des Spiels verbessern. Zusätzlich sind verschiedene Gameplay-Fixes vorgesehen, die das Spielerlebnis insgesamt stabiler und zuverlässiger machen sollen.

Eine vollständige Liste aller Änderungen wird mit den offiziellen Patch Notes veröffentlicht, sobald das Update erscheint.

Spieler werden außerdem weiterhin dazu aufgefordert, auftretende Probleme über das offizielle Bethesda-Supportportal zu melden, um die weitere Entwicklung des Spiels zu unterstützen.

Quelle
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14 Kommentare Added

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  1. Katanameister 421120 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 10.05.2026 - 06:34 Uhr

    Soll ja angeblich technisch schlecht auf der Playstation laufen, vielleicht werden damit nun die meisten Probleme ausgemerzt.

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      • Katanameister 421120 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 10.05.2026 - 07:53 Uhr
        Antwort auf Sturmi

        Ich verstehe auch nicht, was man an einem einfachen Port zu einer technisch ähnlichen Konsole so derartig falsch machen kann 🤔.

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        • Ash2X 335540 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 10.05.2026 - 08:52 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          Bei der PS5 sind Abstürze ziemlich normal, nicht so schlimm wie bei der PS4 aber doch merklich, und nicht jede Engine kommt mit der Konsole klar. Woran es liegt kann man nur spekulieren. Aber gut, sie läuft halt auf Linux, welches nicht jeder Entwickler berücksichtigt.

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          • Jack86 51900 XP Nachwuchsadmin 5+ | 10.05.2026 - 09:07 Uhr
            Antwort auf Ash2X

            Mit Linux hat das wenig zutun, da die Konsole die gleichen Schnittstellen nutzt und unterstützt.

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          • DrFreaK666 265750 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.05.2026 - 09:29 Uhr
            Antwort auf Ash2X

            Das Betriebssystem der PS5 basiert auf FreeBSD 9 und das basiert auf UNIX.
            Kann man natürlich schnell mit Linux verwechseln.
            Weiß das, weil ich erst letztens recherchiert habe.

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  2. Robilein 1263970 XP Xboxdynasty Legend Platin | 10.05.2026 - 07:08 Uhr

    Na da bin ich auf die Patch Notes gespannt. Hatte bisher kaum Probleme beim spielen, aber schön dass das Spiel immer besser wird.

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  3. shadow moses 481570 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 10.05.2026 - 07:42 Uhr

    350 Stunden auf der Uhr. Neues DLC beendet und NG+ samt Vanguard Fraktion ein weiteres Mal durchgespielt. Fürs erste reicht es mir. Es lief aber wirklich gut auf der XSX und gefühlt nochmal besser seit dem DLC Update.

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  5. LargeHenry 16140 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 10.05.2026 - 08:33 Uhr

    Auf der Xbox habe ich seit dem Release so gut wie keine Probleme gehabt. Hier wird es sich wohl eher um die Fehler auf der PlayStation handeln.

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  6. Bensche 63570 XP Romper Stomper | 10.05.2026 - 08:41 Uhr

    Mal sehen was das Update bringt. Scheint ja hauptsächlich für die Playstation zu sein.

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  7. Ralle89 144085 XP Master-at-Arms Silber | 10.05.2026 - 10:42 Uhr

    Bin mal gespannt ob es dann die Playstation Spieler endlich ordentlich spielen können 🤔

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