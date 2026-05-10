Starfield: Neues Update mit Crash-Fixes und Stabilitätsverbesserungen angekündigt

Für Starfield ist in der kommenden Woche ein neues Update geplant, das auf allen Plattformen veröffentlicht werden soll. Der Fokus liegt dabei klar auf Stabilität und Fehlerbehebungen.
Das Update soll mehrere Absturzprobleme adressieren und die allgemeine Performance des Spiels verbessern. Zusätzlich sind verschiedene Gameplay-Fixes vorgesehen, die das Spielerlebnis insgesamt stabiler und zuverlässiger machen sollen.
Eine vollständige Liste aller Änderungen wird mit den offiziellen Patch Notes veröffentlicht, sobald das Update erscheint.
Spieler werden außerdem weiterhin dazu aufgefordert, auftretende Probleme über das offizielle Bethesda-Supportportal zu melden, um die weitere Entwicklung des Spiels zu unterstützen.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Soll ja angeblich technisch schlecht auf der Playstation laufen, vielleicht werden damit nun die meisten Probleme ausgemerzt.
Wundert mich irgendwie obwohl es von Bethesda ist🤔
Ich verstehe auch nicht, was man an einem einfachen Port zu einer technisch ähnlichen Konsole so derartig falsch machen kann 🤔.
Bei der PS5 sind Abstürze ziemlich normal, nicht so schlimm wie bei der PS4 aber doch merklich, und nicht jede Engine kommt mit der Konsole klar. Woran es liegt kann man nur spekulieren. Aber gut, sie läuft halt auf Linux, welches nicht jeder Entwickler berücksichtigt.
Kann wirklich sein wegen Linux, wusste gar nicht, dass die PS damit läuft 🤔.
Mit Linux hat das wenig zutun, da die Konsole die gleichen Schnittstellen nutzt und unterstützt.
Das Betriebssystem der PS5 basiert auf FreeBSD 9 und das basiert auf UNIX.
Kann man natürlich schnell mit Linux verwechseln.
Weiß das, weil ich erst letztens recherchiert habe.
Na da bin ich auf die Patch Notes gespannt. Hatte bisher kaum Probleme beim spielen, aber schön dass das Spiel immer besser wird.
350 Stunden auf der Uhr. Neues DLC beendet und NG+ samt Vanguard Fraktion ein weiteres Mal durchgespielt. Fürs erste reicht es mir. Es lief aber wirklich gut auf der XSX und gefühlt nochmal besser seit dem DLC Update.
Eigentlich stürzt es nur auf der ps5 ab
Auf der Xbox habe ich seit dem Release so gut wie keine Probleme gehabt. Hier wird es sich wohl eher um die Fehler auf der PlayStation handeln.
Mal sehen was das Update bringt. Scheint ja hauptsächlich für die Playstation zu sein.
Bin mal gespannt ob es dann die Playstation Spieler endlich ordentlich spielen können 🤔
Bethesda Patch ein wieviel Jahre altes Spiel??? Ich frage nur für einen Freund.