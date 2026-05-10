Starfield: Neues Update mit Crash-Fixes und Stabilitätsverbesserungen angekündigt

Für Starfield ist in der kommenden Woche ein neues Update geplant, das auf allen Plattformen veröffentlicht werden soll. Der Fokus liegt dabei klar auf Stabilität und Fehlerbehebungen.

Das Update soll mehrere Absturzprobleme adressieren und die allgemeine Performance des Spiels verbessern. Zusätzlich sind verschiedene Gameplay-Fixes vorgesehen, die das Spielerlebnis insgesamt stabiler und zuverlässiger machen sollen.

Eine vollständige Liste aller Änderungen wird mit den offiziellen Patch Notes veröffentlicht, sobald das Update erscheint.

Spieler werden außerdem weiterhin dazu aufgefordert, auftretende Probleme über das offizielle Bethesda-Supportportal zu melden, um die weitere Entwicklung des Spiels zu unterstützen.