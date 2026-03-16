Starfield: Neuigkeiten für diese Woche bestätigt

Bethesda Game Studios hat bestätigt, dass es noch diese Woche neue Informationen zu Starfield geben wird. Die Ankündigung folgt auf ein Interview, in dem Komponist Inon Zur Todd Howard als „Visionär“ bezeichnete.
Bethesda nahm dies mit Humor auf und erklärte: „Wir haben das Todd gezeigt, und er meinte, seine einzige visionäre Fähigkeit sei, Laufwege in EA College Football 26 zu erkennen.“
Gleichzeitig betont das Studio, dass Howard das leidenschaftliche Feedback der Community schätze – auch wenn Starfield seit seinem starken, aber nicht nachhaltigen Launch 2023 deutlich ruhiger geworden ist.
Was Todd Howard über das kommende Update sagt
Howard bestätigte bereits zuvor, dass neue Inhalte in Arbeit sind, stellte aber klar, dass es kein „Starfield 2.0“ wird. Das Update richtet sich vor allem an Spieler, die bereits Spaß am Spiel haben.
Damit dämpft Howard Erwartungen an eine komplette Neuausrichtung des Spiels.
Was das Update enthalten soll
Lead Creative Producer Tim Lamb versprach mehrere Neuerungen, die das bestehende Erlebnis vertiefen sollen:
- neue Gameplay‑Systeme, die das Spiel erweitern
- Verbesserungen am Raumflug, der sich „belohnender“ anfühlen soll
- Story‑DLC, vermutlich rund um die Terran Armada, basierend auf bisherigen Teasern
Gerüchte deuten zudem auf interplanetare Reisen ohne Menüs hin – ein Feature, das Fans seit Release fordern, aber noch nicht bestätigt ist.
Die mögliche PS5‑Version sorgt für zusätzliche Spannung
Parallel kursieren weiterhin glaubwürdige Hinweise auf eine PS5‑Version von Starfield, angeblich mit:
- Release am 7. April
- Vorbestellungen ab 17./18. März
- Preis von €44.99
Sollte dieser Preis stimmen, könnte das auch eine Preissenkung auf Xbox Series X|S und PC andeuten.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist es immer noch möglich, gleich nach dem Prolog, die legendäre Mantis Rüstung + Raumschiff Quest zu bekommen?
Wie sieht es mit der MK1 Rüstung im Keller vom Hauptquartier aus, wurde das gefixt oder geht der Bug noch?
Freu mich so auf Starfield. Diesmal werde ich allen Fraktionen beitreten und alle Questreihen spielen.
Freu mich sehr drauf. Werde dann nochmal nen neuen Charakter anfangen und ganz von vorn spielen 🥰
Das habe ich nach dem ersten Durchgang gemacht. Also ein zweites Mal alles von vor vorn nochmal gespielt. Inzwischen bin ich auf Level 100 und kann/will die ganzen Skills nicht aufgeben.😅
Für mich bedeutet das NG+, wenn das neue DLC veröffentlicht wird.😊
Ui da ich das Spiel noch nicht habe, wäre der Preis dann ja super.
Na da bin ich ja gespannt