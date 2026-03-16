Starfield: Neuigkeiten für diese Woche bestätigt

Starfield‑Neuigkeiten stehen bevor – Bethesda reagiert auf Komponist Inon Zurs Aussagen und bestätigt frische Infos noch diese Woche.

Bethesda Game Studios hat bestätigt, dass es noch diese Woche neue Informationen zu Starfield geben wird. Die Ankündigung folgt auf ein Interview, in dem Komponist Inon Zur Todd Howard als „Visionär“ bezeichnete.

Bethesda nahm dies mit Humor auf und erklärte: „Wir haben das Todd gezeigt, und er meinte, seine einzige visionäre Fähigkeit sei, Laufwege in EA College Football 26 zu erkennen.“

Gleichzeitig betont das Studio, dass Howard das leidenschaftliche Feedback der Community schätze – auch wenn Starfield seit seinem starken, aber nicht nachhaltigen Launch 2023 deutlich ruhiger geworden ist.

Was Todd Howard über das kommende Update sagt

Howard bestätigte bereits zuvor, dass neue Inhalte in Arbeit sind, stellte aber klar, dass es kein „Starfield 2.0“ wird. Das Update richtet sich vor allem an Spieler, die bereits Spaß am Spiel haben.

Damit dämpft Howard Erwartungen an eine komplette Neuausrichtung des Spiels.

Was das Update enthalten soll

Lead Creative Producer Tim Lamb versprach mehrere Neuerungen, die das bestehende Erlebnis vertiefen sollen:

neue Gameplay‑Systeme , die das Spiel erweitern

, die das Spiel erweitern Verbesserungen am Raumflug , der sich „belohnender“ anfühlen soll

, der sich „belohnender“ anfühlen soll Story‑DLC, vermutlich rund um die Terran Armada, basierend auf bisherigen Teasern

Gerüchte deuten zudem auf interplanetare Reisen ohne Menüs hin – ein Feature, das Fans seit Release fordern, aber noch nicht bestätigt ist.

Die mögliche PS5‑Version sorgt für zusätzliche Spannung

Parallel kursieren weiterhin glaubwürdige Hinweise auf eine PS5‑Version von Starfield, angeblich mit:

Release am 7. April

Vorbestellungen ab 17./18. März

Preis von €44.99

Sollte dieser Preis stimmen, könnte das auch eine Preissenkung auf Xbox Series X|S und PC andeuten.