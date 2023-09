Starfield: Nicht jeder Planet soll Disney World sein

Autor:, in / Starfield

In Starfield soll nicht jeder Planet wie Disney World voller Leben und Inhalte sein, wie der Entwickler sagt.

Wer schon einige Gravitationssprünge hinter sich hat, wird festgestellt haben, dass nicht jeder Planet in Starfield mit Inhalten gefüllt ist. Das kommt allerdings nicht überraschend, Game Director Todd Howard sagte schon weit im Vorfeld der Veröffentlichung, dass nur etwa zehn Prozent der Planeten mit Leben gefüllt sind.

Managing Director Ashley Chen sprach jetzt über die teils kargen Planeten mit der New York Times. Dabei erzählte er, dass „Vergnügen und Authentizität“ in Starfield ein Gleichgewicht haben müssen. Nicht jeder Planet „soll Disney World sein“, man will damit die „Weite des Weltraums“ unterstreichen.

„Der Sinn der Weite des Weltraums ist, dass man sich klein fühlt. Es sollte sich überwältigend anfühlen. Jeder ist besorgt, dass leere Planeten langweilig sein werden. Aber als die Astronauten zum Mond flogen, gab es dort nichts. Sie haben sich ganz sicher nicht gelangweilt“, so Chen.

Starfield ist ab sofort für Xbox Series X|S und PC sowie im Xbox Game Pass für Konsole und PC spielbar.