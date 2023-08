Starfield: Noch mehr Charaktere vorgestellt

Die Welt von Starfield wird von verschiedenen Charakteren bewohnt. Bereits vor ein paar Tagen berichteten wir euch über den rechtschaffenden Vater Coe, Noel oder die Rekrutin Andreja. Doch bevor ihr die Übersicht verliert, stellen wir euch die bis dato bekannten Gesichter aus Starfield erneut vor.

Walter Stroud, Miteigentümer von Stroud-Eklund, der nicht nur seinen Reichtum, sondern auch seinen Ehrgeiz dafür aufbrachte, um Constellation zu dem zu machen, was es heute ist. Gesprochen wird der Gründervater des Unternehmens von Armin Shimerman. Er lieh unter anderem Augustus Aquato in Psychonauts 2 seine Stimme im englischen Originalton.

Introducing Vlad, A former Crimson Fleet pirate, with experience piloting ships in the far reaches of the Settled Systems. He has earned the respect and trust of his colleagues to become a pillar of Constellation. #Starfield Voiced by Bumper Robinson. pic.twitter.com/PwmLzyeuAw — Starfield (@StarfieldGame) August 29, 2023

Vlad ist ein ehemaliger Pirat, der einen fundierten Erfahrungsschatz im Hinblick auf Siedlungssysteme und Schiffsbau besitzt. Durch viel Engegament und Einsatz schaffte er es, sich unter den Kollegen bei Constellation Anerkennung zu verdienen. Der Ex-Pirat wird im Originalton von Bumber Robinson gesprochen, welcher seine Schauspielkünste in Im Fadenkreuz – Allein gegen alle (Behind Enemy Lines) unter anderem zur Schau stellte.

Meet Noel, the youngest member of the Constellation. Beyond being Sarah Morgan's protégé, she's a brilliant scientist in her own right and prefers to support Constellation from the comfort of her lab. #Starfield Voiced by @DanaGourrier pic.twitter.com/uA6GiETFG8 — Starfield (@StarfieldGame) August 28, 2023

Noel ist die Jüngste im Team von Constellation. Allerdings ist sie nicht zu unterschätzen, als brillante Wissenschaftlerin arbeitet sie lieber von ihrem Labor aus. Dana Gourrier wird die Rolle als Sprecherin für die Wissenschaftlerin übernehmen. Bekannt wurde Dana durch Detroit: Become Human als die Stimme von Rose Chapman, sowie Auftritten in diversen US-Fernsehserien.

Introducing Matteo Khatri, Constellation's resident theologian. Committed to understanding of humanity’s place in the universe through studying relics of our ancient past. #Starfield Voiced by Carlos Valdes pic.twitter.com/fgHmDP7Umw — Starfield (@StarfieldGame) August 28, 2023

Matteo Khatri ist bei Constellation für die religiösen Hintergründe zuständig. Der Theologe unterstützt das Team mit einem fundierten Wissen. Gesprochen wird er von Carlos Valdes, welcher bereits in US-Fernsehserien Erfahrungen sammeln durfte.

Introducing Andreja, Constellation’s newest recruit, hailing from the farthest reaches of the Settled Systems. Andreja is a bit of a mystery to everyone. Nobody knows where she's coming from, and where she's going. #Starfield Voiced by @cissyspeaks pic.twitter.com/7t8xlcjwCT — Starfield (@StarfieldGame) August 27, 2023

Andreja ist das neueste Mitglied, zeitgleich aber ebenso das mysteriöseste. Keiner kennt bislang genau ihren Hergang und wie sie an das Team kam. Synchronisiert wird die mysteriöse Rekrutin von Cissy Jones. Die Synchronsprecherin konnte vorher in zahllosen Spielen bereits Rollen einsprechen, zum Beispiel als Fury in Darksiders 3, Sloane in Destiny 2 oder Call of Duty: Black Ops 4 als Medusa/Oracle.

Meet Sam Coe, an excellent pilot and even better dad! Having a strong sense of frontier justice, Sam believes that if helping someone means breaking the rules, so be it. #Starfield Voiced by @EliasToufexis pic.twitter.com/zrpOBMbJ5D — Starfield (@StarfieldGame) August 27, 2023

Sam Coe ist nicht immer der einfachste, aber er steht als Vater ebenso für Recht und Ordnung. Das Raubein wird von Elias Toufexis synchronisiert. Der Synchronsprecher sprach bereits Vince aus As Dusk Falls, Call of Duty: Black Ops Cold War als Maxim Antonov oder Adam Jensen in Deus Ex: Mankind Divided.

Meet Barrett, one of the first members of Constellation you'll encounter on your adventures. His deep fascination with the universe has fueled his travels all over the galaxy and in pursuit of knowledge and new experiences. #Starfield Voiced by Barry Wiggins pic.twitter.com/y00kWEIQKP — Starfield (@StarfieldGame) August 26, 2023

Barret ist einer der Charaktere, der von seiner Faszination angetrieben wird, immer neues in den Weiten des Alls zu finden. Die Stimme leiht ihm Barry Wiggins, welcher in zahlreichen Filmen wie auch Serien Erfahrung sammeln konnte.

Introducing Sarah Morgan, the fierce leader of Constellation. Passionate about Constellation's mission, leading through action, and earning the trust and respect of her peers. #Starfield Voiced by Emily O'Brien pic.twitter.com/H1KvMMiFF5 — Starfield (@StarfieldGame) August 26, 2023

Sarah Morgan leitet die Constellation in ihrem ganz eigenen Stil. Mit Leidenschaft begleitet sie jede Mission auf dem Weg, unbekanntes über das All aufzuklären. Emily O’Brien haucht der Chefin Leben ein, die mit Marvels Midnight Suns als Sin und Scarlet Witch sowie unter anderem Tell me Why Mary-Ann Ronan reichlich Erfahrung hat.

Wer noch mehr zu der Entstehung der Constellation, sowie den Vorgängen in all der Zeit erfahren möchte, sollte sich den Zeitstrahl dazu einmal genau ansehen.