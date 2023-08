Starfield: Pazifistischer Durchlauf nicht garantiert

Dem Gegner ins Gesicht schießen, ihm einen Zauberspruch aufs Auge drücken oder das Schwert in den Wamst rammen, ist bekanntlich eine effektive Methode, um in Spielen von Bethesda Games Studios vorwärtszukommen.

Doch mit Diplomatie, Redekunst und ganz ohne Gewalt ein Spiel durchzuspielen, dürfte eine viel schwierigere Herausforderung sein, der sich mancher Spieler aber gerne stellen möchte.

Ob ein pazifistischer Spieldurchgang möglich ist, dass kann der Entwickler nicht garantieren. In einem Q&A auf Discord sprachen Designer Emil Pagliarulo und Design Director Will Shen über dieses Thema.

Man könne demzufolge „nicht garantieren, dass jede Mission im pazifistischen Modus abgeschlossen werden kann, aber wir haben ein paar Systeme, die dabei helfen werden. Ein System ist unser Rede-Herausforderungs-Spiel, bei dem man jemanden überreden kann, etwas zu tun, z. B. nicht gegen einen zu kämpfen“, so die Antwort.

In den meisten Quests ist das Herausforderungs-Spiel in bestimmten geskripteten Momenten bereits eingebaut. Etwa, wenn ihr wichtige Charaktere trefft.

Pagliarulo sagte dazu: „Wir haben schon sehr früh während der Vorproduktion darüber gesprochen, ob wir einen ’nicht-tödlichen‘ Spieldurchgang vollständig unterstützen würden oder nicht. Uns wurde klar, dass das aus verschiedenen Gründen nicht ganz machbar war.“

Neben den Dialog-Optionen in den Gesprächen helfen nicht-tödliche-Waffen dabei den Spielstil zu unterstützen: „Diese können in bestimmten Situationen eingesetzt werden, ehrlich gesagt in vielen Situationen, obwohl ich nicht behaupten kann, dass man das gesamte Spiel ohne jegliches Töten durchspielen kann. Die Siedlungssysteme sind größtenteils zivilisiert, aber es kann gefährlich werden, wenn man sich abseits der ausgetretenen Pfade bewegt. Und du gehst absolut abseits der ausgetretenen Pfade!“