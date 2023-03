Starfield: Phil Spencer: Ich habe nie gesagt, dass es nicht exklusiv erscheint

Phil Spencer hat in einem Interview noch einmal mitgeteilt, dass Starfield exklusiv für Xbox und PC erscheinen wird. Die neue IP von Bethesda erscheint, wie bereits bekannt ist, exklusiv für das Microsoft-Öko-System und so scheint es der Konzern auch in Zukunft machen zu wollen.

Phil sagte im Interview: „Ich glaube nicht, dass ich jemals gesagt habe, dass Starfield nicht exklusiv für Xbox erscheinen wird. Ich habe gesagt, dass wir keine Spiele zurückziehen werden, die auf anderen Plattformen erscheinen. Wir werden also weiterhin die Communitys unterstützen.“

„Und während Elder Scrolls Online seine jährlichen Drops und Inhaltsdrops durchführte, gab es diese auf der PlayStation, auf dem PC, auf der Xbox, alle… Für den PC wurden einige davon etwas früher veröffentlicht. Aber die Konsolenversionen werden zur gleichen Zeit veröffentlicht. Wir haben Fallout 76 auf allen Plattformen zur gleichen Zeit aktualisiert.“

[…]

„Ja, denn ich glaube, ich habe gesagt, dass wir das von Fall zu Fall entscheiden werden.“

„Wenn wir also neue Spiele auf den Markt bringen, gibt es bestimmte Spiele, die wir exklusiv machen werden, was für uns immer ein bisschen schwierig ist, weil wir alles auch auf dem PC anbieten. Aber sagen wir einfach, sie werden auf Xbox und PC ausgeliefert und sind über die Cloud verfügbar, und einige davon werden auf anderen Konkurrenzplattformen nicht verfügbar sein.“

„Aber es gibt bei Bethesda kein Beispiel dafür, dass wir der PlayStation-Community etwas wegnehmen, was sie haben. Wir machen einen schnellen Zick-Zack-Kurs damit. Oder dass wir Spiele, die die Leute spielen, nicht weiter aktualisieren und das Gleiche mit Minecraft Dungeons und Minecraft machen. Und wir werden dasselbe mit Legends machen, wenn es herauskommt. Weißt du, wenn ich in die Zukunft blicke, denke ich, dass die Leute mehr Spiele auf mehr Geräten spielen werden, und das ist genau die Richtung, in die sich das Gaming entwickelt. Das ist das Richtige, nicht wahr? Das ist doch das, was wir wollen, oder? Und die größten Spiele, wie zum Beispiel Roblox, Genshin Impact, Fortnite oder Minecraft, sind Spiele, die auf allen Bildschirmen spielbar sind.“

„Ich liebe es, wenn wir eine Konsole bauen, und ich liebe es, in meinem Familienzimmer zu spielen. Ich sitze mit meinem Hintern auf der Couch und schaue mit einem Controller in der Hand auf den großen Bildschirm und spiele. Also möchte ich diese Erfahrung für immer haben, oder? Das ist etwas, das ich will.“

„Es geht also nicht darum, dass die Hardware in der Spielebranche nicht wichtig wäre. Ich denke, dass Hardware sehr wichtig ist, aber das bedeutet nicht, dass jedes Stück Hardware komplett geschlossen sein muss oder dass anderen Spielern Dinge weggenommen werden müssen, denn das ist nicht das, was wir tun.“