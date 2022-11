Starfield: Phil Spencer: Verschiebung des Spiels war richtige Entscheidung

Der 11. November 2022 hätte für Rollenspielfans ein wahres Fest werden sollen. Denn an diesem Tag wäre ursprünglich Starfield für Xbox-Konsolen und PC erschienen.

Doch schon im Mai wurde das Spiel, welches auf einer brandneuen IP des Studios basiert, von Bethesda Softworks verschoben.

Das Spiel zu verschieben, um dem Team mehr Zeit zu geben, war laut Phil Spencer die richtige Entscheidung.

Im Interview mit The Verge sprach der CEO der Gaming-Sparte bei Microsoft von der Erfahrung, Spiele zu früh auf den Markt zu bringen.

„Wir haben Erfahrung damit, Spiele zu früh zu veröffentlichen. Aber im Nachhinein betrachtet, wenn man sich ein Spiel wie Starfield anschaut – das so lange gedauert hat und das Team so viel in eine neue IP investiert hat – ist die Entscheidung, dem Team die Zeit zu geben, das Spiel zu entwickeln, von dem sie glauben, dass sie es entwickeln sollten, genau die richtige Entscheidung.“