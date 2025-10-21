Starfield: Playstation 5-Ankündigung erst 2026 – Gerücht

Erst im nächsten Jahr wird es eine Ankündigung von Starfield für PlayStation 5 geben, sagt ein Insider.

Wer gehofft hatte, noch in diesem Jahr in Starfield die Sterne auf PlayStation 5 erkunden zu können, der muss wohl hoch in den Nachthimmel schauen. Das Rollenspiel von Bethesda Game Studios wird erst im nächsten Jahr erscheinen.

Gerüchte um eine Veröffentlichung für PlayStation 5 gab es schon zuvor. Insider NateTheHate gab dazu jetzt an, dass die Ankündigung von Starfield für die SONY-Konsole erst im nächsten Jahr erfolgen soll, sofern sich die Pläne nicht ändern.

Es wird vermutet, der Release von Starfield für die PS5 wird zeitnah mit der zweiten Erweiterung zusammenfallen. Da dieser angeblich verschoben wurde, hat sich auch der PS5-Port verschoben.