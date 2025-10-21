Starfield: Playstation 5-Ankündigung erst 2026 – Gerücht

Wer gehofft hatte, noch in diesem Jahr in Starfield die Sterne auf PlayStation 5 erkunden zu können, der muss wohl hoch in den Nachthimmel schauen. Das Rollenspiel von Bethesda Game Studios wird erst im nächsten Jahr erscheinen.
Gerüchte um eine Veröffentlichung für PlayStation 5 gab es schon zuvor. Insider NateTheHate gab dazu jetzt an, dass die Ankündigung von Starfield für die SONY-Konsole erst im nächsten Jahr erfolgen soll, sofern sich die Pläne nicht ändern.
Es wird vermutet, der Release von Starfield für die PS5 wird zeitnah mit der zweiten Erweiterung zusammenfallen. Da dieser angeblich verschoben wurde, hat sich auch der PS5-Port verschoben.
Mir soll’s auch langsam EGAL sein….
Xbox Quo Vadis!? 😑
Was ist jetzt das Problem ???
😂 verstehe dich nicht, wie dir bei wirklich jedem Port die Laune vergehet ?!
Starfield für PS5 und meinetwegen auch für Switch 2, naund 🤷🏻♂️.
Das Spiel ist dann fast 3 Jahre alt.
Sollte nicht so tragisch sein, bekommen doch von Sony einen Blockbuster nach dem anderen.
Ich fasse mal kur die kommenden Kommentare unserer Fanboys zusammen damit die nicht jeder lesen muss :
Scheiß MS
MS lügt nur
Will eh keiner haben
Spiel ist eh Scheiße
Kauft eh keiner
Oder Abwandlungen davon.
Ich hab schnell das Interesse verloren.
Und leider ist das Spiel stellenweise richtig hässlich
Punkt 2 stimmt ja wohl🤣🤣🤣
Dauert wohl noch etwas bis die DAS Spiel der Generation bekommen.
Ich hoffe auf eine baldige Ankündigung vom nächsten DLC. Hätte wieder Bock auf Starfield.😊
geht mir auch so, aber diesmal ein großes, habs schon lange nicht mehr gezockt!
Aufer Box bekommste so viele Rollenspiele
Auf PS gibt es mehr JRPGs, oder gelten die nicht? 😉
Ich freue mich schon auf den nächsten DLC 🙂
Im Idealfall wird es ein Hit und dadurch wird es dann noch weiterentwickelt samt DLC.
Da ich das Hauptspiel nicht gekauft habe, sondern im GP gezockt habe, werde ich weitere DLCs erst spielen, wenn das deutlich günstiger wird.
Muss mir mal endlich Gameplay dazu ansehen, ich weiss so gut wie nix über das Spiel.