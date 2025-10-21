Starfield: Playstation 5-Ankündigung erst 2026 – Gerücht

Erst im nächsten Jahr wird es eine Ankündigung von Starfield für PlayStation 5 geben, sagt ein Insider.

Wer gehofft hatte, noch in diesem Jahr in Starfield die Sterne auf PlayStation 5 erkunden zu können, der muss wohl hoch in den Nachthimmel schauen. Das Rollenspiel von Bethesda Game Studios wird erst im nächsten Jahr erscheinen.

Gerüchte um eine Veröffentlichung für PlayStation 5 gab es schon zuvor. Insider NateTheHate gab dazu jetzt an, dass die Ankündigung von Starfield für die SONY-Konsole erst im nächsten Jahr erfolgen soll, sofern sich die Pläne nicht ändern.

Es wird vermutet, der Release von Starfield für die PS5 wird zeitnah mit der zweiten Erweiterung zusammenfallen. Da dieser angeblich verschoben wurde, hat sich auch der PS5-Port verschoben.

    • Nibelungen86 280760 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.10.2025 - 12:44 Uhr
      Was ist jetzt das Problem ???
      😂 verstehe dich nicht, wie dir bei wirklich jedem Port die Laune vergehet ?!
      Starfield für PS5 und meinetwegen auch für Switch 2, naund 🤷🏻‍♂️.
      Das Spiel ist dann fast 3 Jahre alt.

  2. Rob Acid 14710 XP Leetspeak | 21.10.2025 - 12:35 Uhr

    Sollte nicht so tragisch sein, bekommen doch von Sony einen Blockbuster nach dem anderen.

  3. oldGamer 128035 XP Man-at-Arms Onyx | 21.10.2025 - 12:35 Uhr

    Ich fasse mal kur die kommenden Kommentare unserer Fanboys zusammen damit die nicht jeder lesen muss :
    Scheiß MS
    MS lügt nur
    Will eh keiner haben
    Spiel ist eh Scheiße
    Kauft eh keiner
    Oder Abwandlungen davon.

  4. Robilein 1168590 XP Xboxdynasty Legend Gold | 21.10.2025 - 12:36 Uhr

    Dauert wohl noch etwas bis die DAS Spiel der Generation bekommen.

  5. shadow moses 413690 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 21.10.2025 - 12:39 Uhr

    Ich hoffe auf eine baldige Ankündigung vom nächsten DLC. Hätte wieder Bock auf Starfield.😊

  8. EdgarAllanFloh 106920 XP Hardcore User | 21.10.2025 - 12:45 Uhr

    Im Idealfall wird es ein Hit und dadurch wird es dann noch weiterentwickelt samt DLC.

    Da ich das Hauptspiel nicht gekauft habe, sondern im GP gezockt habe, werde ich weitere DLCs erst spielen, wenn das deutlich günstiger wird.

  9. Teddofryo 67755 XP Romper Domper Stomper | 21.10.2025 - 12:46 Uhr

    Muss mir mal endlich Gameplay dazu ansehen, ich weiss so gut wie nix über das Spiel.

