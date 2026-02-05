Starfield: PlayStation 5-Release im April – Gerücht

Starfield soll angeblich im April für PlayStation 5 erscheinen – vielleicht auch mit dem langersehnten 2.0-Update?

Der Insider Graczdari, der sich trotz seines jüngsten Fehlgriffs rund um die angeblich fehlende Retail‑Version von Grand Theft Auto VI weiterhin als gut informierte Quelle für Microsoft‑Ports erweist, sorgt erneut für Aufsehen.

Nach seinen früheren Enthüllungen zu Microsoft Flight Simulator auf PS5 und der physischen Edition von Oblivion Remastered nennt er nun ein konkretes Datum für den PlayStation‑Start von Starfield.

Laut seinen Informationen soll das Sci‑Fi‑RPG am 7. April 2026 in einer Standard‑ und einer Premium‑Version für PlayStation 5 erscheinen. Er legte zudem einen Screenshot vor, der angeblich aus einem internen System stammt und das genannte Veröffentlichungsdatum zeigt.

Während der Bericht dies nicht ausdrücklich bestätigt, gilt es als wahrscheinlich, dass der PS5‑Release Teil des lange erwarteten „Starfield 2.0“‑Updates sein wird – jenes großen Überarbeitungspakets, über das seit Monaten spekuliert wird.

Passend dazu kursieren Gerüchte über eine bevorstehende Ankündigung, möglicherweise im Rahmen der nächsten State of Play im Februar.