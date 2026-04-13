Starfield: PS5-Spieler halten es für unspielbar und fordern Rückerstattungen

Starfield sorgt auf PlayStation 5 zum Launch für Probleme mit Abstürzen, Speicherfehlern und Frust bei Spielern.

Nur wenige Tage nach dem Launch von Starfield auf der PlayStation 5 häufen sich Berichte über schwerwiegende technische Probleme. Spieler schildern Abstürze, Freezes und Fehler beim Speichern, die das Spielerlebnis teils massiv beeinträchtigen.

Vor allem am Launch-Wochenende meldeten zahlreiche Nutzer gravierende Schwierigkeiten. In Community-Diskussionen ist von einem Zustand die Rede, der von einigen als „unspielbar“ beschrieben wird. Besonders kritisch sind dabei Probleme, die den Spielfortschritt blockieren oder das Erkunden nahezu unmöglich machen.

Mehrere Spieler berichten, dass das Spiel bereits beim Verlassen des Raumschiffs oder beim Landen auf Planeten abstürzt. Selbst nach verschiedenen Lösungsversuchen, darunter Neuinstallationen, bleiben die Fehler bestehen. In einzelnen Fällen lässt sich das Spiel nach entsprechenden Maßnahmen gar nicht mehr starten.

Unklar bleibt bislang, ob Unterschiede zwischen der Standard-PS5 und leistungsstärkeren Modellen bestehen. Die Probleme scheinen plattformweit aufzutreten und betreffen sowohl digitale als auch physische Versionen. Auch das Deaktivieren von Auto-Save-Funktionen, das vereinzelt vorgeschlagen wurde, führt offenbar nicht bei allen Nutzern zu Verbesserungen.

Einige Spieler haben bereits den Support kontaktiert oder Rückerstattungen beantragt. Trotz vorhandener Begeisterung für das Spielkonzept überwiegt aktuell bei vielen die Frustration über die technische Umsetzung zum Start.

Eine offizielle Stellungnahme von Bethesda steht derzeit noch aus. Auch der Day-One-Patch konnte die gemeldeten Probleme offenbar nicht beheben.