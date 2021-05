Starfield: Release im ersten Quartal 2022 laut Grubb

Autor:, in / Starfield

Auf welchen Plattformen Starfield erscheinen wird, ist seit der Übernahme von Bethesda durch Microsoft ein ständiges Thema unter Spielern.

Kürzlich machte Jeff Grubb von VentureBeat die konkrete Ansage, dass das Spiel exklusiv für Xbox und PC veröffentlicht werden soll. Ob das wirklich der Fall sein wird, finden Spieler vielleicht im Juni zur E3 heraus.

Wann Starfield veröffentlicht wird, steht ebenfalls noch in den Sternen. Doch auch hier will Grubb mehr wissen und sprach in einen Podcast von Kinda Funny Gamescast mit Adeoye Jr und anderen Teilnehmern über den möglichen Zeitpunkt der Veröffentlichung. Grubb zufolge soll Starfield im ersten Quartal 2022 erscheinen.

Bis Microsoft oder Bethesda aber nicht selbst offizielle Angaben zu den Plattformen und dem Release-Zeitfenster für Starfield machen, sollten die Informationen mit Vorsicht betrachtet werden.