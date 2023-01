Starfield: Release-Termin soll sehr bald bekannt gegeben werden

Autor:, in / Starfield

Auf dem Instagram-Kanal von Bethesda hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass der Veröffentlichungstermin zu Starfield schon bald offiziell enthüllt werden soll. Wann genau, wollte man aber nicht verraten.

Es ist davon auszugehen, dass der Release-Termin von Starfield bei der eigenen Xbox Direct Show angekündigt wird. Wann die „Xbox Direct Starfield Show“ starten soll, ist ebenfalls nicht bekannt.

Bisher steht nur fest, dass am 25. Januar 2023 um 21:00 Uhr eine erste „Xbox Developer Direct Show“ ausgestrahlt wird, wobei die Entwickler exklusive Einblicke in ihre Spiele geben werden. Mit dabei sind Redfall, Forza Motorsport, Minecraft Legends und The Elder Scrolls Online.

Mit etwas Glück wird bei der „Xbox Developer Direct“ am 25.01.2023 auch der Termin für die „Xbox Starfield Direct Show“ verkündet, worin dann der offizielle Release-Termin bekannt gegeben wird.