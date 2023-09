Starfield: Rollenspiel auf Platz 1 der britischen Handelscharts

Das Rollenspiel Starfield belegt in den britischen Handelscharts den ersten Platz und könnte zum größten Launch in diesem Jahr avancieren.

In den britischen Handelscharts ist Starfield direkt auf dem ersten Platz eingestiegen. Laut Christopher Dring von GamesIndustry ist es aber nicht die größte physische Markteinführung in diesem Jahr, da es noch hinter Spiele wie Hogwarts Legacy oder The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom liegt.

Dennoch seien die Verkaufszahlen denen von Diablo IV ähnlich. Das sei Dring zufolge deshalb beachtlich, weil Diablo IV ein großer digitaler Hit war. Bei Starfield wird es daher ähnlich sein, da es mit PC und Xbox auf zwei großen digitalen Plattformen erschienen ist.

Starfield könnte seiner Ansicht nach der größte Launch im Jahr 2023 sein. Das unterstreicht er dadurch, dass nur etwa 40 % der Xbox-Zielgruppe den Xbox Game Pass haben. Das bedeutet 60 % haben ihn nicht und sind mögliche Käufer. Dazu kommen Käufe aus Hardware-Bundles, die als physische Verkäufe dazugezählt werden, oder Bargeld-Käufer und Sammler.

Was meint ihr: Hat Starfield das Zeug, der größte Spielelaunch in diesem Jahr zu werden?