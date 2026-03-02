Starfield: Rollenspiel erscheint am 7. April für PlayStation 5 – Gerücht

Starfield soll angeblich am 7. April in zwei Editionen für die PlayStation 5 erscheinen.

Ein neues Gerücht rund um Starfield sorgt für Aufsehen, nachdem die für verlässliche Termine bekannte Plattform Dealabs einen konkreten Veröffentlichungszeitpunkt für die PlayStation‑5‑Version genannt hat.

Laut dem Bericht soll das Rollenspiel am 7. April 2026 erscheinen, angeboten in einer Standard‑ und einer Premium‑Edition zu 49,99 beziehungsweise 69,99 Euro. Starfield würde damit erstmals offiziell auf Sonys Konsole landen, sofern sich die Angaben bestätigen.

Die Vorbestellungen sollen laut dem Leak bereits am 17. und 18. März starten. Dieser Zeitraum deutet darauf hin, bis wann Bethesda das nächste große Update für das Rollenspiel vorstellen dürfte, da beide Schritte traditionell eng miteinander verknüpft sind.

Eine offizielle Bestätigung steht weiterhin aus, was die Spannung rund um die Zukunft von Starfield zusätzlich erhöht.