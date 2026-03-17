Starfield: Rollenspiel erscheint am 7. April für PlayStation 5

Starfield startet am 7. April auf der PlayStation 5 und liefert die bislang umfangreichste Version des Rollenspiels.

Ein neues Kapitel beginnt für Starfield: Am 7. April erscheint das Weltraum-Rollenspiel erstmals für die PlayStation 5 und öffnet damit die Besiedelten Systeme für eine völlig neue Spielerschaft. Damit erhalten auch PlayStation-Nutzer die Möglichkeit, ihr eigenes Raumschiff zu kommandieren und die riesige Galaxie frei zu erkunden.

Die PS5-Version bringt sämtliche Inhalte und Verbesserungen mit, die seit dem ursprünglichen Launch veröffentlicht wurden. Dazu zählen überarbeitete Oberflächenkarten, die Navigation deutlich erleichtern, sowie das Landfahrzeug REV-8, das die Erkundung von Planeten komfortabler gestaltet.

Zusätzlich sind zahlreiche Features aus kostenlosen Updates enthalten, darunter auch die Integration von Creations.

Technisch nutzt die Umsetzung gezielt die Funktionen des DualSense-Controllers. Adaptive Trigger reagieren unterschiedlich auf Waffen – sowohl im Boden- als auch im Raumkampf – während die Lichtleiste den Zustand von Gesundheit und Raumschiff widerspiegelt. Ergänzt wird dies durch praktische Touchpad-Shortcuts, die schnellen Zugriff auf Karte, Scanner und Perspektivwechsel ermöglichen.

Zeitgleich mit dem Release erscheint zudem das große Update „Free Lanes“, das weitere Inhalte und Verbesserungen ins Spiel bringt.

Damit erhalten Spieler auf der PlayStation 5 eine besonders umfangreiche und technisch optimierte Version von Starfield, die den bislang größten Funktionsumfang des Spiels vereint.

Edition für PS5

Starfield: Standard Edition

Physisch oder digital

Enthält:

Hauptspiel

Starfield: Premium Edition

Physisch oder digital

Enthält:

Hauptspiel

DLC: Terran Armada

DLC: Shattered Space

1.000 Creation-Credits

„Constellation“-Skin-Paket

Zugriff auf digitales Artbook und digitalen Soundtrack

Preis: 69,99 $

Starfield: Upgrade zur Premium Edition

Nur digital

Enthält:

DLC: Terran Armada

DLC: Shattered Space

1.000 Creation-Credits

„Constellation“-Skin-Paket

Zugriff auf digitales Artbook und digitalen Soundtrack

Preis: 24,99 $