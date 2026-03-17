Starfield: Rollenspiel erscheint am 7. April für PlayStation 5

Ein neues Kapitel beginnt für Starfield: Am 7. April erscheint das Weltraum-Rollenspiel erstmals für die PlayStation 5 und öffnet damit die Besiedelten Systeme für eine völlig neue Spielerschaft. Damit erhalten auch PlayStation-Nutzer die Möglichkeit, ihr eigenes Raumschiff zu kommandieren und die riesige Galaxie frei zu erkunden.
Die PS5-Version bringt sämtliche Inhalte und Verbesserungen mit, die seit dem ursprünglichen Launch veröffentlicht wurden. Dazu zählen überarbeitete Oberflächenkarten, die Navigation deutlich erleichtern, sowie das Landfahrzeug REV-8, das die Erkundung von Planeten komfortabler gestaltet.
Zusätzlich sind zahlreiche Features aus kostenlosen Updates enthalten, darunter auch die Integration von Creations.
Technisch nutzt die Umsetzung gezielt die Funktionen des DualSense-Controllers. Adaptive Trigger reagieren unterschiedlich auf Waffen – sowohl im Boden- als auch im Raumkampf – während die Lichtleiste den Zustand von Gesundheit und Raumschiff widerspiegelt. Ergänzt wird dies durch praktische Touchpad-Shortcuts, die schnellen Zugriff auf Karte, Scanner und Perspektivwechsel ermöglichen.
Zeitgleich mit dem Release erscheint zudem das große Update „Free Lanes“, das weitere Inhalte und Verbesserungen ins Spiel bringt.
Damit erhalten Spieler auf der PlayStation 5 eine besonders umfangreiche und technisch optimierte Version von Starfield, die den bislang größten Funktionsumfang des Spiels vereint.
Edition für PS5
Starfield: Standard Edition
Physisch oder digital
Enthält:
- Hauptspiel
Starfield: Premium Edition
Physisch oder digital
Enthält:
- Hauptspiel
- DLC: Terran Armada
- DLC: Shattered Space
- 1.000 Creation-Credits
- „Constellation“-Skin-Paket
- Zugriff auf digitales Artbook und digitalen Soundtrack
Preis: 69,99 $
Starfield: Upgrade zur Premium Edition
Nur digital
Enthält:
- DLC: Terran Armada
- DLC: Shattered Space
- 1.000 Creation-Credits
- „Constellation“-Skin-Paket
- Zugriff auf digitales Artbook und digitalen Soundtrack
Preis: 24,99 $
37 Kommentare AddedMitdiskutieren
Einfach mal eines der besten Spiele aller Zeiten. Da zeigt Bethesda den Playstation Spielern wie Spieleentwicklung geht. Ich feiere dieses Meisterwerk 😎😎😎
Also wenn das Peak Spieleentwicklung sein soll. Ich weis ja nicht. 🙂
Aber trotzdem allen Interessierten viel Spaß.
Immerhin kann man über so einen Troll-Kommentar auch mal lachen;-)…Da überwiegt einfach die Komik darin…
Ja der Spaß darf nie zu kurz kommen. 🙂
Meisterwerk ist stark für ein Spiel, das nach Release eher durch Ladebildschirme als durch Innovation aufgefallen ist.
Nicht nur das. Das Spiel hat ganz offensichtliche Schwächen die in zig Reviews thematisiert werden…
Man kann das Spiel ja toll finden…oder eben auch nicht…
Aber es als eines der besten Spiele aller Zeiten darstellen zu wollen ist natürlich Comedy pur:-D…
Ist echt ziemlich gut. Ich kann dir übrigens das Towerborne empfehlen. 👍🏼
Es ist viel besser als die Beta und macht mir echt viel spaß.
Komm schon Robilen. Du kannst ja spass an dem Spiel haben aber hau doch keine solchen Aussagen raus. Damit machst du dich doch nur lächerlich und das weisst du selber bestimmt auch.
Andererseits könnte ich mir bei dir tatsächlich vorstellen, dass du ausser der Microsoft Bubble keine anderen Spiele spielst und du daher solche Kommentare schreibst.
So jetzt werde ich dann etwas wuschig. Die Premium Edition enthält den DLC: Terran Armada?! Gilt das dann auch für so Deppen wie mich die sich auf Xbox die Premium Edition für 110€ gekauft haben? Oder sollen wir Xbox Käufer dann nochmal dafür bezahlen?
Wieso? Edelpass, Edelkonsole ergo Edelpreise! 🙂
Der DLC ist auch für Premium-Nutzer der bereits gekauften Xbox-Version „umsonst“. Steht im Xbox-Store. Die Preise wurden auch der PS5-Version angeglichen. Wer das Spiel noch nicht hat.
Ick freu mir! Hoffentlich wird der DLC diesmal etwas besser als Shattered Space! 👍🏻
Starfield auf Konsole doch eigentlich eine Zumutung, wer das dort freiwillig spielt…mein größter Respekt…..wirklich gut wird das Game erst durch die Mods….schon alleine die Star Wars Genesis zeigt weas alles möglich ist…natürlich exklusiv auf PC 😛
wie sagt Robilein immer
„danke an die Beta Tester wir spielen dann das fertige game“ 😉
Ah, da ist es ja. War ja nur eine Frage der Zeit.
Viel Spaß allen, mich interessiert es jedoch nicht
Bethesda größtes Flopgame, immerhin nun etwas bugfreier
Und sobald es auf der Playsi ist finden es plötzlich alle geil. 😆
Auf PC war es der größte Mist! Ich gebe dem Spiel auf meiner PS5 Pro aber noch eine Chance!
Wat die ganzen Sony-Troll-Schwachmaten wieder am provozieren sind anstatt sich einfach über ein Game zu freuen was sie nun auf ihrem heißgeliebten Plastikbomber (Pro) zobeln können.. 😉